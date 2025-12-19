Acasă » Știri » De ce Iulia Vântur și Salman Khan nu s-au căsătorit niciodată, deși se iubesc de peste 10 ani? „Este doar vina mea”

De: Andreea Stăncescu 19/12/2025 | 18:24
Sursa foto: Social media

Salman Khan și Iulia Vântur sunt unul dintre cele mai cunoscute și urmărite cupluri de la Bollywood, iar povestea lor de dragoste a depășit deja un deceniu. Deși fanii sunt fascinați de relația lor și le urmăresc fiecare apariție, cei doi nu s-au grăbit să se căsătorească. Recent, actorul a vorbit despre motivele pentru care a evitat toată viața.

Iulia Vântur și Salman Khan trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, însă nu s-au căsătorit. Actorul este renumit pentru discreția sa în privința vieții personale, a explicat că niciuna dintre femeile din trecutul său nu poartă vreo vină pentru faptul că nu a făcut marele pas.

Potrivit lui Salman Khan, teama de a nu putea aduce suficientă fericire celor dragi ar fi principalul motiv pentru care a evitat căsătoria.

„Niciuna dintre ele nu a avut vreo vină. Este doar vina mea. Probabil a fost vreun fel de teamă în mintea mea că s-ar putea să nu fiu în stare să le ofer fericire în viață. Sunt sigur că sunt toate fericite oriunde s-ar afla”, a mărturisit actorul.

Cum s-a integrat Iulia Vântur în familia actorului

Mutarea din România în India a fost pentru Iulia Vântur un adevărat proces de acomodare, mai ales în cadrul familiei lui Salman Khan. Românca a renunțat la întreaga sa carieră pentru a-și urma sufletul pereche în Asia. Vedeta recunoaște că a durat o perioadă îndelungată să se simtă acceptată.

„Mi-au trebuit ceva ani să mă adaptez cu totul, să fiu acceptată, să fiu apreciată acolo, pentru că e ușor în momentul în care mergi într-o cultură total diferită, în momentul în care mergi să străbați o industrie foarte mare, cu competiție incredibilă”, a spus Iulia Vântur.

×