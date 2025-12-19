De ce Iulia Vântur și Salman Khan nu s-au căsătorit niciodată, deși se iubesc de peste 10 ani? „Este doar vina mea”

Salman Khan și Iulia Vântur sunt unul dintre cele mai cunoscute și urmărite cupluri de la Bollywood, iar povestea lor de dragoste a depășit deja un deceniu. Deși fanii sunt fascinați de relația lor și le urmăresc fiecare apariție, cei doi nu s-au grăbit să se căsătorească. Recent, actorul a vorbit despre motivele pentru care a evitat toată viața.

Iulia Vântur și Salman Khan trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, însă nu s-au căsătorit. Actorul este renumit pentru discreția sa în privința vieții personale, a explicat că niciuna dintre femeile din trecutul său nu poartă vreo vină pentru faptul că nu a făcut marele pas.

Potrivit lui Salman Khan, teama de a nu putea aduce suficientă fericire celor dragi ar fi principalul motiv pentru care a evitat căsătoria.

„Niciuna dintre ele nu a avut vreo vină. Este doar vina mea. Probabil a fost vreun fel de teamă în mintea mea că s-ar putea să nu fiu în stare să le ofer fericire în viață. Sunt sigur că sunt toate fericite oriunde s-ar afla”, a mărturisit actorul.

Cum s-a integrat Iulia Vântur în familia actorului

Mutarea din România în India a fost pentru Iulia Vântur un adevărat proces de acomodare, mai ales în cadrul familiei lui Salman Khan. Românca a renunțat la întreaga sa carieră pentru a-și urma sufletul pereche în Asia. Vedeta recunoaște că a durat o perioadă îndelungată să se simtă acceptată.

„Mi-au trebuit ceva ani să mă adaptez cu totul, să fiu acceptată, să fiu apreciată acolo, pentru că e ușor în momentul în care mergi într-o cultură total diferită, în momentul în care mergi să străbați o industrie foarte mare, cu competiție incredibilă”, a spus Iulia Vântur.

