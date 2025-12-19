Ce problemă de sănătate are Alexia Eram. Nu are liniște nici în somn: „Mă aud singură în ureche și mă trezesc”

„De foarte mulți ani am asta, nu știu, de când sunt mică, din adolescență. Cred că la cât de stresată sunt și la cât de mult „merge” creierul, nici noaptea nu se odihnește și pur și simplu nu pot să mă relaxez nici în somn. Câteodată, mă trezesc, mă aud singură în ureche și mă trezesc. Îmi dau seama și zic „Ok, gata” și mă culc la loc. Nu este bine deloc, pentru că îți afectează dinții, smalțul, practic, ți-i tocești. Mi-am luat niște gutiere să le port noaptea și vreau să îmi dau seama dacă este atât de rău să am gutiere noaptea pentru două luni”, a spus Alexia Eram, pe Instagram.