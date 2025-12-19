Acasă » Știri » Ce problemă de sănătate are Alexia Eram. Nu are liniște nici în somn: „Mă aud singură în ureche și mă trezesc”

Ce problemă de sănătate are Alexia Eram. Nu are liniște nici în somn: „Mă aud singură în ureche și mă trezesc"

De: Andreea Stăncescu 19/12/2025 | 17:02
Ce problemă de sănătate are Alexia Eram. Nu are liniște nici în somn: „Mă aud singură în ureche și mă trezesc”
Ce probleme de sănătate are Alexia Eram / Sursa foto: Instagram
Alexia Eram a dezvăluit că se confruntă cu o problemă de sănătate încă din adolescență, care i-a afectat în timp starea de bine și confortul zilnic. Influencerița a decis recent să meargă la un control de specialitate pentru a găsi o soluție de ameliorare, iar în urma consultului medical a luat o decizie importantă pentru a preveni agravarea situației.

Alexia Eram a vorbit deschis pe rețelele de socializare despre o problemă de sănătate cu care se confruntă de mulți ani. Este vorba despre bruxism, o afecțiune care presupune scrâșnirea sau încleștarea dinților, în special pe timpul nopții. Influencerița a mărturisit că acest obicei involuntar a apărut încă din adolescență și crede că este strâns legat de nivelul ridicat de stres și de dificultatea de a se relaxa complet, chiar și în timpul somnului.
„De foarte mulți ani am asta, nu știu, de când sunt mică, din adolescență. Cred că la cât de stresată sunt și la cât de mult „merge” creierul, nici noaptea nu se odihnește și pur și simplu nu pot să mă relaxez nici în somn. Câteodată, mă trezesc, mă aud singură în ureche și mă trezesc. Îmi dau seama și zic „Ok, gata” și mă culc la loc. Nu este bine deloc, pentru că îți afectează dinții, smalțul, practic, ți-i tocești. Mi-am luat niște gutiere să le port noaptea și vreau să îmi dau seama dacă este atât de rău să am gutiere noaptea pentru două luni”, a spus Alexia Eram, pe Instagram.
Sursa foto: Instagram
În plus, Alexia Eram a dezvăluit că a mers recent la medicul stomatolog pentru a corecta poziția a doi dinți, alegând o variantă mai discretă de gutiere. Procesul este de durată și presupune un ușor disconfort, însă influencerița consideră că este cea mai potrivită soluție pentru sănătatea zâmbetului ei.
„M-am dus acum o lună să îmi fac niște gutiere, că am zis că pentru doi dinți nu îmi mai pun aparat dentar (…) Am decis că este mai bine să îmi pun gutiere invizibile (…) Nu mi le-am pus astăzi, pentru că procesul este destul de lung. Durează două luni până o să am cei doi dinți la loc, dar doare puțin”, a mai spus ea.

CITEȘTE ȘI: Semnul divin pe care Nidia Moculescu l-a primit de la tatăl ei, la o lună de la moartea lui Horia Moculescu: ”L-am visat”

Ce boală are Dan Petrescu, de fapt? Afecțiunea care l-a făcut să topească 30 de kilograme

