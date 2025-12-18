Acasă » Știri » Semnul divin pe care Nidia Moculescu l-a primit de la tatăl ei, la o lună de la moartea lui Horia Moculescu: ”L-am visat”

Semnul divin pe care Nidia Moculescu l-a primit de la tatăl ei, la o lună de la moartea lui Horia Moculescu: ”L-am visat”

De: Denisa Iordache 18/12/2025 | 18:23
Semnul divin pe care Nidia Moculescu l-a primit de la tatăl ei, la o lună de la moartea lui Horia Moculescu: ”L-am visat”
Semnul divin pe care Nidia Moculescu l-a primit de la tatăl ei
Horia Moculescu s-a stins în urmă cu o lună și a lăsat un gol imens și multă durere în spate. Cea mai afectată persoană este Nidia Moculescu, fiica lui, care reușește cu greu să se obișnuiască cu lipsa celei mai importante persoane din viața ei. Celebrul compozitor i-a trimis un semn divin prin care îi arată că este bine acolo unde e.

Horia Moculescu s-a stins din viață pe 12 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani. În ultimii ani, marele compozitor s-a luptat cu mai multe probleme severe de sănătate. Artistul a fost înmormântat la Cimitirul Bellu din București, pe Aleea Artiștilor, într-un cavou destinat membrilor Uniunii Compozitorilor.

Semnul divin pe care Nidia Moculescu l-a primit de la tatăl ei

Marele compozitor a fost condus pe ultimul drum cu mare fast, la căpătâiul lui venind figuri publice importante, artiști, politicieni, actori și cântăreți, printre care Loredana Groza, Aurelian Temișan, Alexandra Velniciuc sau Angela Similea și Mădălin Voicu – vezi AICI toți artiștii.

După o lună de la momentul în care și-a luat adio de la tatăl ei, Nidia Moculescu face mărturisiri dureroase și emoționante. Fiica regretatului compozitor a mărturisit că l-a visat pe acesta într-un mod care îi dă de înțeles că totul este bine pentru el acum.

„L-am visat pe tata, da, l-am visat. Nu mi-a transmis nimic în vis, doar l-am văzut mergând spre lumină. Am interpretat asta ca fiind un semn de bine.” a spus Nidia Moculescu.

Ca să își mai aline dorul de părintele ei, din când în când, Nidia deschide ”sertarul” cu amintiri și privește fotografiile cu ea și cu tatăl ei. Pe una dintre ele chiar a simțit să le-o arate și prietenilor virtuali, în dreptul căreia a scris: ”Pentru totdeauna, tu!” (VEZI AICI).

Mariana Moculescu vrea apartamentul regretatului compozitor Horia Moculescu: „Merit să am partea mea!” Cine a plătit locuința, de fapt

Mariana Moculescu rupe tăcerea despre procesul intentat Nidiei, fiica sa! De ce a recurs la asemenea gest și ce se întâmplă cu solicitarea ei

