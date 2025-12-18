Acasă » Știri » Cine este tânăra care l-a ajutat pe David Popovici să treacă peste impasul de la Singapore: ”Sufeream extrem de mult”

De: David Ioan 18/12/2025 | 19:07
David Popovici, mărturisi despre tânăra care l-a ajutat în cel mai mare impas din carieră

Tânărul înotător, David Popovici, în vârstă de 21 de ani a trecut anul acesta printr-un moment vulnerabil, în cadrul Campionatelor Mondiale de natație de la Singapore.

După ce a cucerit aurul și bronzul la probele de 200, respectiv 100 m liber, la JO 2024, acesta a mărturist că s-a confruntat cu un blocaj mental, pe care a reuşit să-l depăşească cu ajutorul prietenei sale, Taisia.

Cum a trecut Popovici peste impasul de la Singapore

După performanţa sa de la Mondiale, Popovici a recunoscut public că era pe cale să se retragă din concurs la scurt timp înainte ca acesta să înceapă. Totodată sportivul a mărturisit că a fost cuprins de un sentiment de teamă, care chiar reuşise să îl facă să caute biletele de întoarcere spre casă.

În final, sportivul şi-a depăşit bariera mentală, devenind dublu campion mondial. Acest lucru s-ar fi datorat unei discuţii pe care Popovici a avut-o cu iubita sa, din care acesta a tras concluzia că partenera lui ar fi dezamăgită dacă înotătorul ar renunţa să participe.

David Popovici şi iubita sa, Taisia. Foto: Instagram

David Popovici a povestit cum a reuşit să treacă peste situaţia neplăcută şi să debuteze în concurs, în ciuda tensiunii resimțite înainte de Mondiale.

„Nu știu încă să pun degetul, să zic exact ce a fost, dar m-a ajutat foarte mult că Taisia a fost alături de mine. M-a ajutat să-mi pun gândurile în ordine și un moment de «Evrika!», aproape, a fost acela în care, vorbind cu ea, contemplând dacă pot să fac chestia asta sau nu, i-am adresat o întrebare: «Auzi, Taisia, știu că n-are sens și nu e rațional ce urmează să zic, dar de ce simt că, dacă nu o să concurez, o să fii dezamăgită și supărată pe mine?».

Iar ea mi-a răspuns: «E pentru că tu simți asta și o proiectezi asupra mea; tu ai fi dezamăgit de tine, supărat pe tine, dacă nu ai încerca, dacă nu ți-ai da șansa asta». Și în momentul în care a spus aceste cuvinte, ceva a făcut click în interiorul meu. Mi-am dat seama că sufeream extrem de mult în imaginația mea, în timp ce realitatea era pe cale să se întâmple. Adică puteam s-o modelez așa cum voiam eu, în funcție de deciziile pe care le luam. Acela a fost momentul în care am zis că se poate”, a mărturisit Popovici.

Primul natant din lume care a reușit de două ori dubla la aceeași ediție a Mondialelor

Sportivul român, David Popovici, este câştigător a două medalii de aur la Campionatele Mondiale de la Singapore, în probele de 100 m și 200 m liber, retrăgându-se la proba de 50m liber. Palmaresul acestuia cuprinde patru medalii de aur la Campionatele Mondiale: două la ediția din 2022 și alte două la ediția din 2024.

Tânărul sportiv s-a remarcat în istoria natației devenind primul înotător din lume care reușește, de două ori, dubla 100 m și 200 m liber la aceeași ediție a Campionatelor Mondiale.

Iubita sa, Taisia, a fost prezentă la Mondiale de alături de familia lui David, jucând un rol vital în înfruntarea momentelor dificile ale sportivului, oferindu-i totodată suportul necesar pentru a trece peste greutăţile apărute pe parcursul competiției.

