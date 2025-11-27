Acasă » Știri » David Popovici a primit titlul de “Sportivul Anului”! Campionul olimpic a înregistrat performanțe uriașe și în 2025

De: Delina Filip 27/11/2025 | 11:18
David Popovici a fost desemnat „Sportivul Anului” la Gala Mari Sportivi ProSport 2025! Campionul olimpic a oferit și o primă reacție, în momentul în care i-a fost înmânat premiul. Sportivul în vârstă de 21 de ani a obținut două medalii la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, aur la proba de 200 m liber și bronz la proba de 100 m liber.  Campionul a înregistrat performanțe uriașe și în 2025, iar meritele sale au fost răsplătite. 

În cadrul Galei Mari Sportivi Prosport, numele lui David Popovici a stârnit ropote de aplauze în momentul în care i s-a înmânat premiul pe scenă. Cei prezenți în sală au salutat încă un moment unic din cariera tânărului fenomen al natației.

Sportivul în vârstă de 21 de ani a urcat pe scenă, unde i-a fost înmânat premiul și a oferit și o primă reacție. Reamintim că David Popovici a obținut două medalii la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 (n.r. aur la proba de 200 m liber și bronz la proba de 100 m liber), a înregistrat performanțe uriașe și în 2025.

Acest premiu reprezintă o recunoaștere nu doar a rezultatelor sale, ci și a exemplului pe care îl oferă noii generații de sportivi români. Tânărul sportiv a urcat pe scenă și a vorbit pe scenă cu modestia și realismul care îl caracterizează, în momentul în care i-a fost înmânat premiul.

„Sunt emoționat și onorat să fiu considerat cel mai bun sportiv al României. Sunt privilegiat să petrec seara cu atât de mulți sportivi, cu cei mai buni sportivi din România”, a spus David Popovici, imediat după ce a fost desemnat „Sportivul Anului” la Gala Mari Sportivi ProSport 2025.

David Popovici a fost desemnat „sportivul anului 2025” la Gala Mari Sportivi Prosport  SURSA foto: Prosport
După ce a scris istorie la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, David Popovici a avut parte de un an 2025 cu rezultate de excepție. Acesta a obținut două medalii de aur și una de bronz la Campionatele Europene U23 din Slovacia (n.r. aur la proba de 200 de metri liber și 100 metri liber și bronz la 50 de metri liber). Mai mult de atât, a înregistrat, la momentul respectiv, și un nou record european la proba de 100 metri liber, cu un timp de 46.71.
Sportivul în vârstă de 21 de ani a fost prezent și la Campionatele Mondiale de Natație de la Singapore, unde a câștigat aurul la 200 de metri liber și la 100 de metri liber, probă la care a stabilit, din nou, un record european, cu un timp de 46.51 secunde. Acum se pregătește pentru Jocurile Olimpice 2028.
