David Popovici a primit titlul de “Sportivul Anului”! Campionul olimpic a înregistrat performanțe uriașe și în 2025

David Popovici a fost desemnat „Sportivul Anului” la Gala Mari Sportivi ProSport 2025! Campionul olimpic a oferit și o primă reacție, în momentul în care i-a fost înmânat premiul. Sportivul în vârstă de 21 de ani a obținut două medalii la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, aur la proba de 200 m liber și bronz la proba de 100 m liber. Campionul a înregistrat performanțe uriașe și în 2025, iar meritele sale au fost răsplătite.
Sportivul în vârstă de 21 de ani a urcat pe scenă, unde i-a fost înmânat premiul și a oferit și o primă reacție. Reamintim că David Popovici a obținut două medalii la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 (n.r. aur la proba de 200 m liber și bronz la proba de 100 m liber), a înregistrat performanțe uriașe și în 2025.
„Sunt emoționat și onorat să fiu considerat cel mai bun sportiv al României. Sunt privilegiat să petrec seara cu atât de mulți sportivi, cu cei mai buni sportivi din România”, a spus David Popovici, imediat după ce a fost desemnat „Sportivul Anului” la Gala Mari Sportivi ProSport 2025.