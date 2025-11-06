David Popovici, alături de vedeta momentului din România: ”Știu că toți prietenii mei vor fi geloși”

David Popovici a făcut valuri pe Instagram cu ultima postare. Celebrul sportiv s-a fotografiat cu o vedetă celebră de la noi și a spus adevărul: prietenii lui vor fi geloși pe el! Alături de cine a apărut? Vezi mai multe detalii în articol!

David Popovici este foarte activ pe rețelele de socializare. Spre deosebire de alți sportivi care preferă să fie discreți și să posteze doar aspecte legate de cariera lor sportivă, înotătorul român este foarte deschis cu fanii lui și nu se ferește să facă postări haioase sau să le arate acestora momente din viața lui personală.

Cu cine s-a fotografiat David Popovici

Recent, el s-a postat alături de INNA, iar în imagine apare și rapperul Deliric, iubitul artistei. Descrierea a făcut deliciul internauților! Pentru că David Popovici știe că se află alături de una dintre cele mai iubite artiste de la noi, el a scris:

„Știu că toți prietenii mei vor fi geloși”.

Momentan nu se știe motivul pentru care aceștia s-au întâlnit și fotografiat împreună, dar cert este că se înțeleg foarte bine și au o relație de prietenie.

Internauții au luat cu asalt secțiunea de comentarii și i-au răspuns sportivului la descriere. Unii dintre ei au punctat faptul că și el este celebru și apreciat, iar prietenii Innei și ai lui Deliric ar putea fi geloși, la rândul lor:

„Prietenii lor vor fi și mai geloși! I think their friends too! 😜 ce oameni faini într-un singur cadru. ❤️”, au fost unele dintre comentarii.

