Ce salariu are David Popovici la CS Dinamo, de fapt. Campionul mondial la înot este sportiv legitimat din 2021: ”E plătit pe măsura valorii sale!”

David Popovici este cel mai valoros sportiv român al momentului. Medaliile câștigate de-a lungul timpului i-au adus atât satisfacție, cât și premii în bani. Mai mult decât atât, dublul campion mondial la înot are și un salariu lunar, fiind legitimat la CS Dinamo. Află, în articol, cât câștigă tânărul!

În urmă cu o lună, David Popovici i-a făcut din nou mândri pe români. Sportivul a câștigat două medalii de aur la Campionatele Mondiale de Natație de la Singapore – la 100 de metri liberi și 200 de metri liber, devenind dublu campion mondial. În urma reușitei sale, țara noastră s-a clasat pe locul 6 în ierarhia pe medalii. Celebrul înotător a muncit din greu, iar răsplata financiară este pe măsura eforturilor.

Cât câștigă David Popovici

De-a lungul timpului, David Popovici a câștigat mai multe medalii, care au venit și cu premii în bani. În 2024, Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) i-a oferit sportivului 200.000 de euro – 140.000 pentru aur și 60.000 pentru bronz.

În 2025, campionul încasat 40.000 de dolari de la Federația Internațională de Natație pentru cele două medalii de aur de la Singapore. De asemenea, el a mai primit 168.000 de lei de la Agenția Națională pentru Sport și 84.000 lei de la CS Dinamo, acolo unde este sportiv legitimat din 2021. Astfel, David Popovici primește un salariu lunar cuprins între 8.000 și 9.000 de euro.

„David e foarte bine plătit, pe măsura valorii sale. Ia salariul maxim pe care-l prevede legislația. Nu are cum să ia mai mult decât prevede legea, pentru că noi suntem controlați de Curtea de Conturi, avem audit. Dar salariul său, scrie în lege la litera C, că suma (n.r. salariul) poate fi completată din venituri proprii ale clubului sau sponsorizări. E un algoritm de calcul prin care se pun medalile olimpice, se pune că e de lot olimpic, iese o sumă brută, se scad taxele, rămân 8-9.000 de euro și după ne așezăm la masă negocierilor”, a explicat Popa, președintelui clubului CS Dinamo, pentru Golazo.ro.

„Sunt foarte fericit să fiu dublu campion mondial”

David Popovici a descoperit pasiunea pentru înot încă din copilărie și a muncit din greu pentru rezultatele cu care se mândrește astăzi. După ce s-a întors din Singapore cu cele două medalii, sportivul a vorbit despre bucuria pe care o simte.

„În câteva cuvinte, sunt foarte fericit să fiu aici, este simplu. Legat de cursă, am dat, ca de obicei, totul și cel care câștigă e cel care se focusează cel mai bine. Adică îmi imaginez că sunt pereți în jurul meu, mă concentrez pe ce am de făcut și mi-am amintit de ce mă antrenez. Ceva am îmbunătățit față de anul trecut, mi-am îmbunătățit înotul pe sub apă și la 200 m, și la 100 m, chestii de tocilari. A funcționat această tactică pentru mine. Sunt foarte fericit să fiu dublu campion mondial”, a spus David Popovici.

