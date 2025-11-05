Acasă » Știri » Sport » Cel mai mare sportiv român din istorie a fost ales! Nadia Comăneci, Gică Hagi, Simona Halep și David Popovici s-au bătut pentru locul 1

Cel mai mare sportiv român din istorie a fost ales! Nadia Comăneci, Gică Hagi, Simona Halep și David Popovici s-au bătut pentru locul 1

De: Alina Drăgan 05/11/2025 | 18:07
Cel mai mare sportiv român din istorie a fost ales! Nadia Comăneci, Gică Hagi, Simona Halep și David Popovici s-au bătut pentru locul 1
Cel mai mare sportiv român din istorie a fost ales /Foto: Social media

Atunci când vine vorba despre mari sportivi, România are câțiva cu care se poate lăuda. Nadia Comăneci, Gică Hagi, Simona Halep sau David Popovici sunt doar câteva dintre numele cu care românii se pot mândri. Însă, care este cele mai mare sportiv român din istorie? Oamenii au decis.

Un sondaj INSCOP, realizat în perioada 10-22 octombrie 2025, a dezvăluit recent pe cine consideră românii cele mai mare sportiv din istorie. Ei bine, se pare că aproape jumătate sunt de părere că Nadia Comăneci ar trebuie să primească această titulatură.

Cel mai mare sportiv român din istorie

Întrebați cine a fost/este cel mai mare sportiv român din istorie, 47,9% dintre respondenți au ales-o pe Nadia Comăneci, 20% pe Gheorghe Hagi, 6,8% pe Simona Halep, 6,8% pe Ivan Patzaichin, 5,2% pe David Popovici, 4,6% pe Ilie Năstase, 0,9% pe Cristina Neagu, iar 0,9% pe Elisabeta Lipă. 2% aleg pe altcineva, iar 4.8% nu știu sau nu răspund.

Nadia Comăncei, cel mai mare sportiv român din istorie /Foto: Instagram

De asemenea, sondajul a mai scos în evidență că femeile, persoanele de peste 45 de ani și cei cu educație superioară au considerat că Nadia Comăneci este cel mai mare sportiv român din istorie.

Pe de altă parte, persoanele între 18 și 44 de ani, cei cu educație primară sunt de părere că sportivul român cel mai mare din istorie este Gheorghe Hagi. Tinerii sub 30 de ani cred într-o proporție mai mare decât restul populației că Simona Halep este cel mai mare sportiv român din istorie. Iar bărbații sunt de părere că Ivan Patzaichin merită titulatura.

Nadia Comăneci, prima gimnastă care a obținut nota 10

Rezultatele Nadiei Comăneci au scris pagini importante în istoria sportului și pare că au plasat-o în percepția românilor ca sportivul cel mai bun. Momentul unic de la Jocurile Olimpice din 1976, de la Montreal, când a devenit prima gimnastă care a primit nota 10, i-a adus celebritate la nivel internațional.

De-a lungul carierei, Nadia Comăneci a câștigat cinci medalii de aur olimpice, dar și numeroase titluri la competiții europene și mondiale. Chiar dacă s-a retras din activitatea competițională, Nadia Comăneci a continuat să promoveze sportul românesc și să se implice în diverse proiecte sociale.

În prezent, fosta sportivă trăiește în Statele Unite ale Americii alături de partenerul ei de viață, Bart Conner.

