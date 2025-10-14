Ea este Elena, sora lui Gică Hagi. Puțină lume știe cum arată ”sfătuitoarea” fostului mare fotbalist

Gică Hagi nu mai are nevoie de nicio prezentare. „Regele” a adus mândrie în sufletele românilor datorită performanțelor sale în fotbal. Și-a dedicat viața carierei, însă familia a jucat mereu un rol important pentru el. Puțină lume știe cum arată Elena, sora fostului mare jucător. Antrenorul se sfătuiește cu ea atunci când are de luat decizii importante.

Gică Hagi este un familist convins. „Regele” se mândrește atât cu soția și cei doi copii ai săi, Kira și Ianis, cât și cu surorile sale – Elena și Sultana. Ambele sunt extrem de discrete și foarte rar au apărut în spațiul public.

Cum arată Elena, sora lui Gică Hagi

Mulți oameni au spus despre Elena că este una dintre cele mai importante persoane din viața lui Gică Hagi. Sora fostului mare fotbalist a fost mereu o persoană discretă. Nici cu fratele său nu are prea multe poze, cu toate că merge des la meciurile echipei Farul Constanța. Mai mult decât atât, ea nu lipsește nici de la partidele în care joacă nepotul său, Ianis Hagi.

Ținând cont de faptul că fotografii reușesc să o surprindă rar, o imagine cu ea realizată în 2019 a început să circule în presă. Fotografia îi aparține jurnalistului Daniel Nanu care, de altfel, se află în cadru. În poză mai apare și soțul Elenei, Petre Fulina.

Gică Hagi ține mereu cont de părerile surorii sale. Aceasta chiar este văzută drept „sfătuitoarea” fostului mare fotbalist. În cadrul unui podcast, Decebal Rădulescu a mărturisit că „Regele” i-a cerut opinia inclusiv în legătură cu echipa națională.

„Un om pe care îl apreciez este Gheorghe Hagi. Foarte multă lume spune despre el că este un… Dar nimeni nu îl știe pe Hagi așa cum e, în măruntaiele lui. Hagi a refuzat echipa naționala anul trecut, înainte de venirea lui Mircea Lucescu, pentru că el se sfătuiește cu sora lui. Puțină lume știe asta. Și sora lui i-a zis: «Băi, Gică, ce îți trebuie ție acum?». Nu neapărat că i-a spus asta, dar se sfătuiește cu sora lui. Hagi este un familist convins, are idei, are ambiții. E un exemplu pentru noi toți”, a declarat Decebal Rădulescu, la „Un Podcast”.

