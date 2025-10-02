Motivul pentru care Gigi Becali a refuzat să-l boteze pe copilul lui Ianis Hagi! Ce s-a întâmplat între cele două familii: „Nu e cum crezi”

Ianis și Elena Hagi și-au botezat recent băiețelul Giorgios, într-un eveniment plin de emoție și desfășurat într-un cadru de poveste. Cei mai dragi oameni le-au fost alături, însă surpriza a venit din faptul că nașul micuțului nu a fost Gigi Becali, așa cum unii s-ar fi așteptat.

Ianis Hagi și soția sa, Elena, au devenit pentru prima dată părinți în urmă cu o lună, pe 20 august, atunci când micuțul Giorgios a venit pe lume la Spitalul Clinic Sanador din București. Venirea pe lume a băiețelului a fost o adevărată binecuvântare pentru cei doi, care își doreau cu ardoare să își strângă în brațe minunea.

La doar o lună și jumătate de la naștere, fiul și nora lui Gheorghe Hagi și-au creștinat copilul într-un cadru de poveste, înconjurați de familie și de cele mai apropiate persoane. Botezul a fost un moment emoționant, încărcat de tradiție și bucurie, un pas important în viața micuțului Giorgios.

Gigi Becali nu este nașul copilului

Înainte de eveniment, s-a vorbit despre posibilitatea ca Gigi Becali să fie ales naș, având în vedere apropierea dintre familiile Hagi și Becali, unite și prin rădăcinile aromânești. Totuși, omul de afaceri a explicat că, potrivit tradiției lor, nașul de botez nu se schimbă și că această alegere este stabilită încă din copilărie.

Astfel, Ianis și Elena au respectat obiceiurile străvechi, iar botezul micuțului Giorgios a devenit nu doar o sărbătoare a familiei, ci și un model de urmat cu privire la tradițiile înrădăcinate.

„Cum să botez, mă? La noi nu e așa cum ziceți voi. La noi, are omul naș încă din copilărie, cineva din familie. Nu e cum crezi tu. Nu se schimbă nașul de botez la noi. Eu, când l-am pus naș pe Gică, nașii mei bătrâni nu mai erau, și nici urmașii lor. Nu mai aveam pe cine. De aia l-am pus pe Gică. Altfel, nu-l puneam. Nu se pune la noi naș așa. Bine, nu toată lumea mai ține cont acum, dar Gică ține cont. Îl are deja pe unul, așa a zis, și el tine la tradiție”, a declarat Gigi Becali la o conferință de presă în urmă cu câteva zile.

