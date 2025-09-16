Acasă » Exclusiv » Nicole Cherry, copleșită de emoții! Vestea care i-a umplut sufletul de bucurie: “O așteptăm cu cel mai mare drag!”

Nicole Cherry, copleșită de emoții! Vestea care i-a umplut sufletul de bucurie: “O așteptăm cu cel mai mare drag!”

De: Andreea Archip 16/09/2025 | 13:57
Nicole Cherry a reușit la doar 26 de ani să aibă un echilibru perfect între carieră și viața de familie. După ce a cântat în deschiderea concertului susținut de Jeniffer Lopez la București, artista pregătește și alte suprize însă, din superstiție, le va dezvălui la momentul potrivit. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, artista a vorbit despre al doilea copil, dar și despre prietenia longevivă cu Larisa Udilă, cu care a copilărit și cu care s-a înrudit după ce i-a botezat băiatul, pe Milan. Artista a fost deja antamată de Larisa Udilă ca nașă pentru fetița pe care creatoarea de conținut urmează să o aducă pe lume peste câteva luni.

Nicole Cherry și Florin Popa se bucură de aproape patru ani de statutul de părinți. Fiica lor, Anastasia, este centrul universului lor. Momentan, artista nu se simte pregătită pentru al doilea copil, însă nu exclude, pe viitor, varianta de extindere a familiei. Momentan o așteaptă cu nerăbdare pe fetița Larisei Udilă. Creatoarea de conținut este din nou însărcinată și a ales-o pe Nicole Cherry ca nașă, dorindu-și ca ambii copii să aibă aceiași părinți spirituali.

Nicole Cherry: „Nu exclud această variantă, dar nu este neapărat pe lista mea”

CANCAN.RO: Ce face Anastasia?

Nicole Cherry:  Foarte bine face. Mulțumim mult pentru întrebare. Crește!

CANCAN.RO: Merge la grădiniță? Cum vă descurcați cu ea? Vă ajută bunicii sau aveți și o bonă?

Nicole Cherry: Avem momente și momente: dimineți în care totul merge ca pe roate, altele în care e un pic mai greu. Depinde foarte mult și ce face în weekend, cât de solicitată e, cum doarme peste noapte, ca fiecare copil. Avem și ajutor din partea bunicilor, avem și o bonă, ne descurcăm. Pot să spun că avem un echilibru foarte bun.

CANCAN.RO: La un moment dat exista o dependență în ceea ce te privește și voia mereu cu tine.

Nicole Cherry: Cred că asta e în general valabil pentru toate mămicile sau câteodată și pentru tați. Depinde. Fiecare copil își alege cât un membru al familiei la care inclină mai mult.

Nicole Cherry a fost antamată ca nașă de Larisa Udilă, prietena ei din copilătie

CANCAN.RO: Vă gândiți la o extindere a familiei? V-a dat vreun semn Anastasia în acest sens?

Nicole Cherry: Nu, dar nu trebuie să dea ea semne. Trebuie să fiu eu pregătită ca să mă extind. Momentan este bine cu ea. Nu exclud această variantă, dar nu este neapărat pe lista mea. Consider că la 26 de ani am făcut atât de multe și sunt un om împlinit.

Nu consider că trebuie să am al doilea copil ca o validare sau pur și simplu că trebuie Anastasia să aibă un frate sau o soră. Și mai ales că îmi doresc ca tot timpul meu pe care-l am să i-l ofer ei momentan. Nu îmi doresc momentan.

Nicole Cherry: „Este și prima noastră fetiță pe care o vom boteza și o așteptăm cu cel mai mare drag”

CANCAN.RO: Ce urmează pe plan muzical, după ce ai cântat în deschiderea concertului lui Jennifer Lopez?

Nicole Cherry:  Multe surprize pe care le păstrez pentru mine pentru că sunt superstițioasă și cu siguranță le veți vedea și vă veți bucura de ele foarte, foarte curând.

 CANCAN.RO: În încheiere vreau să-mi povestești un pic despre înrudirea cu Larisa Udilă. Pentru că tu ești nașă de botez și presupun că și pe al doilea copil tot voi îl veți năși.

Nicole Cherry: Sunt nașa de botez lui Milan. Și fetița va fi botezată de noi și suntem foarte bucuroși mai ales că este și prima noastră fetiță pe care o vom boteza și o așteptăm cu cel mai mare drag. Eu și Larisa suntem prietene din copilărie.

Am crescut în același cartier, ne știm de când eram mici, părinții noștri se cunosc și a fost o copilărie extraordinar de frumoasă. De fiecare dată era o plăcere să stau cu ea și lucrurile care s-au întâmplat cu noi au fost atât de naturale și prietenia noastră a crescut atât de frumos încât chiar am simțit amândouă să ne înrudim.

Foto: Instagram

