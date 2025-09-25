Jador, cadou de zeci de mii de euro pentru Oana Ciocan. Manelistul și-a filmat soția când i-a făcut surpriza: ”Orice supărare trece”

Jador și-a surprins soția, pe Oana Ciocan, cu un cadou de lux în valoare de zeci de mii de euro. Artistul a ales pentru partenera sa un ceas Rolex exclusivist, din aur alb și diamante, demonstrându-și astfel dragostea printr-un gest spectaculos.

Jador știe să fie un bărbat cu soția sa, Oana Ciocan în orice moment. Manelistul a achiziționat un cadou de lux pentru cea care l-a făcut tată, un ceas rolex în valoare de zeci de mii de euro.

Cadou de lux pentru Oana Ciocan

Ceasul pe care Jador l-a cumpărat pentru Oana Ciocan este considerat unul de lux și este din aur alb și diamante. Prețul de pornire este de 20.000 de euro pentru un astfel de model, dar poate crește.

În același timp, ceasul pe care și l-a cumpărat Jador pentru el este unul scump. Este un model de lux, iar prețul lui pornește de la 25.500-30.000 de euro. Manelistul și-a filmat soția în timp ce și-a pus ceasul la mână, atunci când a glumit pe seama faptului că știe cum să își împace partenera, dacă o supără.

„Orice supărare trece cu un Rolex”, a scris Jador, pe TikTok.

Oana Ciocan și Jador, botez secretul pentru fiul lor

Oana Ciocan și Jador au trăit un moment deosebit în viața lor de familie, alegând să-și boteze fiul, pe micuțul Avraam, într-o ceremonie organizată în secret. Emoționată, soția manelistului a împărtășit pe rețelele sociale recunoștința față de familie, nași și părinți, subliniind că ziua botezului a coincis cu aniversarea sa.

„O zi pe care nu o vom uita niciodată. Ziua mea și ziua în care l-am botezat pe Avraam, băiețelul nostru mult dorit și binecuvântat. Mulțumim din inimă familiei noastre pentru prezență, pentru implicare și pentru iubirea pe care ne-o arată mereu. Mulțumim nașilor noștri, care sunt un exemplu de urmat pe toate planurile și cei mai buni oameni pe care i-am putea avea alături. Părinții noștri… sunt îngerii noștri pe pământ. Fără voi, nimic nu ar fi la fel”, a scris Oana Ciocan, în mediul online.

