Mai rar așa ținută! Cum s-a îmbrăcat Oana Ciocan, soția lui Jador, la botezul secret al micuțului Avraam

În urmă cu doar câteva zile, Jador și Oana Ciocan și-au botezat fiul, iar soția manelistului a publicat în spațiul public primele imagini de la evenimentul secret. Fanii au crezut că este o glumă când au văzut cum s-a îmbrăcat fosta concurentă de la Survivor.

Pe 4 iunie 2025, Oana Ciocan și Jador au devenit părinți pentru prima dată. Încă de când s-au cunoscut, cei doi au visat și și-au dorit o familie, iar visul lor s-a materializat în cel mai frumos mod posibil. Viața li s-a schimbat complet de când manelistul și partenera sa au împreună un băiețel. La 4 luni distanță, pentru botezul fiului lor, cei doi soți au decis să țină totul secret. Evenimentul a avut loc într-un cadru intim, departe de ochii curioșilor.

Cum s-au îmbrăcat Oana Ciocan și Jador la botezul fiului lor

Botezul lui Avraam a avut loc vineri, 12 septembrie, însă evenimentul a avut loc în mare secret. Alături de ei au fost cele mai apropiate persoane, familia și câțiva prieteni. La câteva zile distanță, Jador și Oana Ciocan au simțit să le împărășească prietenilor virtuali câteva imagini din cea mai fericită zi din viața lor. Cei doi au încărcat pe social media fotografii de la taina botezului, atât de la slujba de creștinare, cât și de la petrecerea de după – vezi AICI.

În imaginile încărcate pe social media, atât invitații, nașii cât și părinții celui mic, Oana Ciocan și Jador, au fost îmbrăcați în ținute lejere și casual. Manelistul a purtat o pereche de pantaloni negri și un tricou negru, în timp ce mama băiatului său a optat pentru o ținută din in, pantaloni roz, maiou în nuanțe de verde kaki, o cămșă roz și o pereche de sandale în aceeași nuanță.

În fotografii apar atât părinții lui Jador, cât și nașii lui Avraam – Cătălin Moroșanu și soția sa. Pozele au fost însoțite de un mesaj emoționant scris de artist de Oana Ciocan.

”12.09. O zi pe care nu o vom uita niciodată. Ziua mea și ziua în care l-am botezat pe Avraam, băiețelul nostru mult dorit și binecuvântat.Mulțumim nașilor noștri, care sunt un exemplu de urmat pe toate planurile și cei mai buni oameni pe care i-am putea avea alături. Părinții noștri… sunt îngerii noștri pe pământ. Fără voi, nimic nu ar fi la fel. Mulțumim lui Dumnezeu pentru acest dar minunat, un copil pe care l-am visat, dorit și iubit dinainte să existe”, a scris Oana Ciocan pe Instagram.

