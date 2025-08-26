Panică pentru Oana Ciocan și Jador! Fiul lor are Covid. Cum se simte micuțul

Jador și Oana Ciocan trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor. La începutul lunii iunie a acestui an, cei doi au devenit părinți și sunt în al nouălea cer. Aceștia își concentrează acum întreaga atenție pe fiul lor, însă recent au apărut și unele probleme. Jador și Oana Ciocan au ajuns de urgență cu fiul lor la spital.

În data de 4 iunie 2025, Oana Ciocan aducea pe lume un băiețel perfect sănătos, care a primit numele Avraam. Jador a fost alături de partenera sa în fiecare moment și este și acum. Iar drept dovadă stă întârzierea artistului la unul din concertele sale.

Mai exact, duminică sera, Jador a întârziat la un concert pe care îl avea în Dâmbovița. Imediat cum a urcat pe scenă, artistul și-a cerut scuze și a dezvăluit și motivul care a generat întârzierea. Se pare că artistul nu a ajuns la timp la concert pentru ca a trebuit să meargă cu soția și fiul lor la spital.

De câteva zile micuțul nu se simțea prea bine, așa că părinții au decis să meargă la spital. Acolo au aflat că fiul lor are Covid, iar acum acest primește îngrijirile necesare.

„Are fi-miu Covid, îmi pare rău! Am fost la spital!”, a spus Jador când a urcat pe scenă.

„Când faceți copii, nevasta nu te mai bagă în seamă”

De când a devenit tătic Jador este cât se poate de fericit, însă a recunoscut și faptul că noul membru al familiei a adus și câteva schimbări în viața sa. În stilul caracteristic, artistul a mărturisit că se simte neglijat de soția sa, care își concentrează acum toată atenția pe cel mic.

Jador a mărturisit că băiețelul lui este cel care conduce acum casa, iar toți se supun lui. Însă, chiar și așa, cântărețul este împlinit și mândru să își vadă băiețelul în fiecare zi.

„Când faceți copii, nevasta nu te mai bagă în seamă, nu te mai iubește, îl iubește doar pe el. Tu, practic, creezi un înlocuitor care să te înlocuiască pe tine. Eu sunt așa, un accesoriu. Am devenit un fel de „și eu pe aici”. Cei locul doi, frate? Și pampersul e mai important decât mine…ăla folosit”, a spus Jador, în mediul online.

