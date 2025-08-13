Probleme pentru Jador la concertul din Giurgiu! Manelistul a fost nevoit să părăsească imediat locația

Momente tensionate pentru Jador! Celebrul manelist a susținut un concert la Giurgiu, însă lucrurile nu au decurs așa cum se aștepta. La final, artistul a vrut să rămână să facă poze cu fanii, dar cântărețul a avut parte de o experiență neplăcută. El a împărtășit toată povestea pentru a le oferi explicații oamenilor care își doreau să se fotografieze cu el. Află, în articol, toate detaliile!

Jador trăiește o perioadă frumoasă în viața sa, după ce a devenit tată. Artistul de bucură de momentele petrecute cu familia, însă nu își neglijează nici cariera muzicală. Recent cântărețul de manele a avut un concert la Giurgiu. Acesta a întâmpinat probleme în cadrul evenimentului.

Ce a pățit Jador la Giurgiu

Jador este un cântăreț foarte apreciat, așa că fanii se îngrămădesc la concertele sale să îl asculte și să facă poze cu el. Recent, artistul a urcat pe scenă la Giurgiu, iar la final a vrut să mai rămână pentru a se fotografia cu oamenii care îl așteptau.

Ei bine, în cele din urmă, manelistul nu a mai apucat să facă poze cu fanii pentru că a fost nevoit să plece din locație. Ulterior, el a revenit cu un mesaj pentru a explica situația. Deși nu a oferit prea multe detalii, Jador a dat de înțeles că nu a avut probleme cu unele persoane de acolo.

„Vă mulțumesc pentru toată energia. Oamenii din Giurgiu, ați fost extraordinari. Din păcate, au existat și niște momente neplăcute la poze. Eu am vrut să stau, stau de fiecare dată când cineva îmi spune să fac poze. Doar că de data asta nu s-a putut. Motivele nu pot să vi le spun, pentru că nu vreau să-mi fac nici mie probleme, și nici oamenilor care au greșit. Și ați văzut cine a greșit, cei care ați fost acolo. Eu mi-am dorit și-mi doresc să fac poze. Încă sunt aici, în apropiere. Nici măcar nu știam dacă să fac videoclipul ăsta. O să înțelegeți care e problema, de fapt. Mai mult de atât nu pot să vă spun, că nu vreau să-mi fac probleme nici mie și nimănui. Data viitoare o să fac cumva să fac poze. Din păcate, azi nu am putut pentru că nu a ținut de mine. Eu sunt unul singur și atât”, a spus Jador, într-un filmuleț postat pe Instagram.

