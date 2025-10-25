Suma URIAȘĂ pe care a plătit-o un român pentru a se antrena cot la cot cu David Popovici

David Popovici este recunoscut la nivel mondial pentru performanțele sale excepționale în natație. La vârsta de 21 de ani, înotătorul român are un palmares impresionant. Pe lângă reușitele din bazin, David Popovici este recunoscut și pentru gesturile sale generoase.

Campion olimpic și mondial, David Popovici a muncit încă din copilărie pentru a-și atinge obiectivele și a reușit să păstreze un echilibru între disciplină și distracție. În ciuda performanțelor sale, înotătorul român a rămas cu picioarele pe pământ, un tânăr modest și cu suflet mare.

Cât a scos din buzunar pentru 60 de minute de antrenament cu David Popovici

De foarte multe ori și-a arătat generozitatea și a încurajat oamenii să contribuie la diverse proiecte umanitare. La puțin timp după ce și-a donat ziua de naștere, a scos la licitație și o sesiune de înot. Suma pe care sportivul a obținut-o a fost oferită copiilor și tinerilor cu dizabilități, prin intermediul asociației Climb Again, o organizație non-guvernamentală.

Licitația a pornit de la suma de 500 de euro, însă o persoană care a vrut să fie sigură că va petrece 60 de minute cu David Popovici, nu s-a uitat la bani. Potrivit casei de licitații Artmark, suma incredibilă care a fost plătită pentru 60 de minute de antrenament a fost de 3.250 de euro.

Această sumă ajunge în conturile asociației Climb Again, care a luat naștere în anul 2014. Organizația non-guvernamentală a fost înființată de către Claudiu Miu, fost campion balcanic la cățărări. ONG-ul este afiliat la Federația Română de Alpinism și Escaladă (FRAE).

Climb Again organizează sesiuni gratuite de terapie prin intermediul unor activități sportive, precum escaladă, dar și kinetoterapie și consiliere psihologică. Aceste sesiuni se adresează copiilor și tinerilor cu dizabilități, de la deficiențe de vedere sau auz, la tulburări de spectru autist, ori tulburări neuromotorii.

