Soţia lui Costel Biju intervine în scandalul dintre manelist şi amanta lui: ”Ea știe să facă doar circ”

De: David Ioan 18/12/2025 | 19:57
Război total între Costel Biju și fosta amantă! Soția manelistului aruncă acuzații șocante. Sursa: Colaj Instagram/Captură YouTube

După mai multe zile de acuzații lansate de fosta parteneră a lui Costel Biju, care susține că manelistul nu ar avea grijă de fiica lor, soția artistului a intervenit public în cadrul emisiunii „Viața fără filtru”.

Andreea Costache a oferit propria versiune asupra situației, afirmând că Flori, fosta amantă, ar fi urmărit doar beneficiile materiale ale cântărețului.

Scandalul dintre Costel Biju și amanta sa, Flori, durează de ani buni, cei doi având împreună o fetiță de șapte ani. Recent, Flori a readus subiectul în atenția publicului, acuzându-l pe tatăl copilului că nu ar mai contribui suficient la creșterea și bunăstarea micuței.

Aceasta a declarat în repetate rânduri că există riscul să rămână fără locuință, întrucât chiria nu ar mai fi plătită, ceea ce ar putea duce la o situație critică pentru ea și fiica sa.

Costel Biju, alături de soţia sa, Andreea. Foto: Instagram

În replică, Andreea Costache, actuala soție a manelistului, a susținut că Flori ar fi beneficiat constant de sprijin financiar din partea lui Costel Biju. Potrivit acesteia, timp de șase ani, artistul ar fi achitat chiria apartamentului în care Flori locuiește, alături de cheltuielile de întreținere, utilități și alte costuri lunare.

„De când s-a născut acest copil are plătită chirie, întreținere, lumină, cablu, net, plus bani lunar, la care avem chitanțe. Ea toată viața ei, de când a născut acest copil, a știut să facă doar circ. Ea s-a așteptat făcând acest copil să aibă o proprietate a ei, o mașină, nu știu ce a vrut. De când a născut acest copil nu are loc de muncă, fiind tânără, având două mâini, două picioare, este aptă de muncă, corect? Eu știu că doi părinți, care se despart după un timp, femeia muncește”, a declarat Andreea Costache.

Cum gestionează amanta lui Costel Biju acuzaţille

Mai mult, soția lui Costel Biju a afirmat că Flori ar fi primit bani de două ori pentru a face întrerupere de sarcină, insinuând că aceasta ar fi profitat de situație.

Pe de altă parte, Flori a respins categoric acuzațiile, susținând că nu ar fi locuit în apartamentul menționat timp de șase ani, ci până de curând a stat la mama ei. Ea a contestat declarațiile Andreei Costache, afirmând că nu există un contract de închiriere valabil și că ar fi fost de mai multe ori evacuată din locuință.

„Eu v-am spus că, fiind mână în mână cu proprietarii, e plătit până luna aceasta. M-au dat mereu afară din casă, minte cu tot ce spune. Să arate contractul, că a spus că e contract făcut”, a declarat Flori.

