Ce a apărut în curtea casei lui Costel Biju, la doar două zile după moartea socrului său. Soția artistului a surprins totul

Socrul lui Costel Biju s-a stins din viață pe data de 11 noiembrie 2025. După o luptă grea pe patul de spital, acesta a încetat din viață, iar vestea tristă a fost făcută publică pe o rețea de socializare, chiar de celebrul artist.

Artistul și soția sa trec prin momente cumplite, după ce unul dintre cei mai importanți membrii ai familiei a murit. Soția cântărețului, răpusă de durere după moartea părintelui său, are convingerea că tatăl său o veghează în continuare, chiar dacă nu mai este alături de ea.

Ce a apărut în curtea casei lui Costel Biju, la doar două zile după moartea socrului său

Cei dragi o susțin pe Andreea și îi sunt alături în aceste momente dificile. Manelistul a anunțat vestea tristă într-un mesaj emoționant în memoria socrului său, pe care îl considera ca un tată.

„Astăzi, 11 noiembrie 2025, la ora 17:00, a plecat dintre noi cel mai bun om din lume, socrul meu, tăticul meu bun. Cu sufletul îndurerat scriu și cu lacrimi în inimă, tată, îți spun să ai drum lin către cer și Dumnezeu să te primească lângă El pentru că o să fii un înger bun, să ai grijă de noi copiii tăi și nepoții tăi de acolo de sus!”, scria Costel Biju, pe rețelele de socializare.

Andreea a făcut publică o fotografie în care apare o pasăre intrând în curtea casei lor. Conform tradiției, acest lucru poate avea două semnificații: fie persoana decedată este alături de familia să de lumea de dincolo, fie anunță apariția unui eveniment neașteptat în familia respectivă.

Familia lui Costel Biju trece prin momente grele. Marți, 11 noiembrie 2025, socrul manelistului, tatăl soției sale, a încetat din viață. Pe fondul unor probleme mai vechi de sănătate, bărbatul și-a dat ultima suflare pe un pat de spital.

