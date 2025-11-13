Acasă » Știri » Ce a apărut în curtea casei lui Costel Biju, la doar două zile după moartea socrului său. Soția artistului a surprins totul

Ce a apărut în curtea casei lui Costel Biju, la doar două zile după moartea socrului său. Soția artistului a surprins totul

De: Mirela Loșniță 13/11/2025 | 12:19
Ce a apărut în curtea casei lui Costel Biju, la doar două zile după moartea socrului său. Soția artistului a surprins totul

Socrul lui Costel Biju s-a stins din viață pe data de 11 noiembrie 2025. După o luptă grea pe patul de spital, acesta a încetat din viață, iar vestea tristă a fost făcută publică pe o rețea de socializare, chiar de celebrul artist.

Artistul și soția sa trec prin momente cumplite, după ce unul dintre cei mai importanți membrii ai familiei a murit. Soția cântărețului, răpusă de durere după moartea părintelui său, are convingerea că tatăl său o veghează în continuare, chiar dacă nu mai este alături de ea.

Ce a apărut în curtea casei lui Costel Biju, la doar două zile după moartea socrului său

Cei dragi o susțin pe Andreea și îi sunt alături în aceste momente dificile. Manelistul a anunțat vestea tristă într-un mesaj emoționant în memoria socrului său, pe care îl considera ca un tată.

„Astăzi, 11 noiembrie 2025, la ora 17:00, a plecat dintre noi cel mai bun om din lume, socrul meu, tăticul meu bun. Cu sufletul îndurerat scriu și cu lacrimi în inimă, tată, îți spun să ai drum lin către cer și Dumnezeu să te primească lângă El pentru că o să fii un înger bun, să ai grijă de noi copiii tăi și nepoții tăi de acolo de sus!”, scria Costel Biju, pe rețelele de socializare.

Care 35.000€?! Câți bani au primit Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru că au câștigat Asia Express 2025, de fapt
Care 35.000€?! Câți bani au primit Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru că...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

Andreea a făcut publică o fotografie în care apare o pasăre intrând în curtea casei lor. Conform tradiției, acest lucru poate avea două semnificații: fie persoana decedată este alături de familia să de lumea de dincolo, fie anunță apariția unui eveniment neașteptat în familia respectivă.

Sursă foto: Instagram

Familia lui Costel Biju trece prin momente grele. Marți, 11 noiembrie 2025, socrul manelistului, tatăl soției sale, a încetat din viață. Pe fondul unor probleme mai vechi de sănătate, bărbatul și-a dat ultima suflare pe un pat de spital.

Doliu în lumea artistică din România! Celebrul actor s-a stins la o zi după Horia Moculescu

Trupul lui Costel Onoriu, tatăl pilotului Daniel Onoriu, a fost adus în București. Unde își pot lua cei dragi adio de la el

Tags:
Iți recomandăm
Când se joacă România-Bosnia, din preliminariile CM 2026? Cine transmite la TV
Știri
Când se joacă România-Bosnia, din preliminariile CM 2026? Cine transmite la TV
Dieta ”minune” a Ginei Pistol! Cum a slăbit miraculos, până a ajuns la 53 kg
Știri
Dieta ”minune” a Ginei Pistol! Cum a slăbit miraculos, până a ajuns la 53 kg
Țara care depășește România și Grecia la puterea de cumpărare: Răsturnare de „clasament” în Balcani
Mediafax
Țara care depășește România și Grecia la puterea de cumpărare: Răsturnare de „clasament”...
Ce a făcut acest livrator nepalez din România, după 14 ore consecutive de muncă
Gandul.ro
Ce a făcut acest livrator nepalez din România, după 14 ore consecutive de...
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de...
Povestea incredibilă a geniului analfabet. Rezolva probleme de matematică care astăzi se fac cu ajutorul computerului
Adevarul
Povestea incredibilă a geniului analfabet. Rezolva probleme de matematică care astăzi se fac...
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni într-o localitate exclusivistă, apoi a fugit lângă Napoli
Digi24
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni...
Câți români din mediul rural ar vota cu AUR și PSD, dacă duminica viitoare ar fi alegeri (Barometru)
Mediafax
Câți români din mediul rural ar vota cu AUR și PSD, dacă duminica...
Parteneri
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
De ce au divorțat, de fapt, Horia și Mariana Moculescu: „Aș fi rămas cu el, dacă…” S-au cunoscut când ea avea 18 ani și el 50
Click.ro
De ce au divorțat, de fapt, Horia și Mariana Moculescu: „Aș fi rămas cu el,...
Motanul devenit vedetă într-un liceu din România. Mișu participă la cursuri și se bucură de atenția tuturor: „Este mascota școlii”
Digi 24
Motanul devenit vedetă într-un liceu din România. Mișu participă la cursuri și se bucură de...
Vladimir Putin pregătește o invazie pe scară largă în Europa în 2029-2030, avertizează Volodimir Zelenski
Digi24
Vladimir Putin pregătește o invazie pe scară largă în Europa în 2029-2030, avertizează Volodimir Zelenski
Cade avionul dacă nu punem telefonul pe „mod avion”? Explicațiile unui pilot – VIDEO
Promotor.ro
Cade avionul dacă nu punem telefonul pe „mod avion”? Explicațiile unui pilot – VIDEO
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ospătar, eu am cerut o friptură de porc cu os…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ospătar, eu am cerut o friptură de porc cu os…
Samsung Galaxy Z TriFold va fi lansat luna viitoare, se zvonește. Când?
go4it.ro
Samsung Galaxy Z TriFold va fi lansat luna viitoare, se zvonește. Când?
Ce a detectat Telescopul Webb în atmosfera unei planete îndepărtate?
Descopera.ro
Ce a detectat Telescopul Webb în atmosfera unei planete îndepărtate?
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc video
Go4Games
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc...
Ce a făcut acest livrator nepalez din România, după 14 ore consecutive de muncă
Gandul.ro
Ce a făcut acest livrator nepalez din România, după 14 ore consecutive de muncă
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Când se joacă România-Bosnia, din preliminariile CM 2026? Cine transmite la TV
Când se joacă România-Bosnia, din preliminariile CM 2026? Cine transmite la TV
Dieta ”minune” a Ginei Pistol! Cum a slăbit miraculos, până a ajuns la 53 kg
Dieta ”minune” a Ginei Pistol! Cum a slăbit miraculos, până a ajuns la 53 kg
Faceți loc, faceți loc, Rapid e pe primul loc! „EXCLUSIV RAPID” cu Dina Grameni e astăzi, ...
Faceți loc, faceți loc, Rapid e pe primul loc! „EXCLUSIV RAPID” cu Dina Grameni e astăzi, de la ora 18:30, LIVE pe YouTube – ProSport! 
Cum a aniversat Vlăduța Lupău 6 ani de relație cu Adrian Rus: ”Nu fiți invidioși”
Cum a aniversat Vlăduța Lupău 6 ani de relație cu Adrian Rus: ”Nu fiți invidioși”
Legislație nouă pentru pensia de handicap! Ghidul complet al gradelor și afecțiunilor în 2025
Legislație nouă pentru pensia de handicap! Ghidul complet al gradelor și afecțiunilor în 2025
MAI a oprit filmările producției lui Pavel Bartoș în Oradea. DECIZIA luată după investiția de ...
MAI a oprit filmările producției lui Pavel Bartoș în Oradea. DECIZIA luată după investiția de 1,5 milioane €: “Am venit și cu bani de acasă”
Vezi toate știrile
×