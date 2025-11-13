Acasă » Știri » Doliu în lumea artistică din România! Celebrul actor s-a stins la o zi după Horia Moculescu

De: Anca Chihaie 13/11/2025 | 11:20
Mihai Dinvale a murit/foto: Facebook

Lumea artistică din România trece printr-un moment de profundă tristețe după dispariția actorului și profesorului Mihai Dinvale, o figură marcantă a scenei și cinematografiei naționale. Cunoscut pentru rafinamentul interpretării, pentru seriozitatea cu care își trata profesia și pentru discreția sa, Dinvale a fost un artist respectat și un mentor apreciat de generații întregi de tineri actori.

Născut pe 26 decembrie 1950, la Târgu Mureș, Mihai Dinvale a urmat o carieră construită cu rigoare și pasiune. A absolvit Liceul de Muzică din Timișoara, iar mai târziu a devenit student al Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București, unde s-a format sub îndrumarea unor profesori de referință ai teatrului românesc. Pregătirea sa complexă, dublată de o sensibilitate aparte, i-a oferit o bază solidă pentru a se afirma atât pe scenă, cât și în mediul academic.

De-a lungul unei cariere îndelungate, Mihai Dinvale a colaborat cu numeroase teatre, însă cea mai importantă parte a activității sale a fost legată de Teatrul Mic din București, instituție pe care a condus-o între 2014 și 2015. În această perioadă, a susținut menținerea unui repertoriu valoros și a promovat generațiile noi de artiști, încercând să creeze un echilibru între tradiție și inovație.

Pe scenă, Dinvale s-a remarcat printr-o prezență calmă, expresivă și elegantă, reușind să transforme fiecare rol într-o demonstrație de profesionalism. A jucat în numeroase spectacole de referință, din dramaturgia românească și universală, oferind interpretări memorabile. Publicul îl aprecia pentru profunzimea cu care se identifica cu personajele și pentru modul în care reușea să transmită emoție fără exces, printr-o simplitate rafinată și o măsură perfectă a gestului scenic.

Pe lângă activitatea sa actoricească, Mihai Dinvale a avut o contribuție esențială în educația artistică. A fost profesor dedicat, formând generații de actori și oferindu-le nu doar cunoștințe tehnice, ci și o viziune echilibrată asupra meseriei. Pentru el, teatrul era o formă de viață, un exercițiu continuu de disciplină, respect și generozitate. Mulți dintre foștii săi studenți vorbesc despre influența decisivă pe care a avut-o în formarea lor, despre modul în care le-a insuflat respectul față de scenă și față de public.

