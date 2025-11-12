Acasă » Știri » Trupul lui Costel Onoriu, tatăl pilotului Daniel Onoriu, a fost adus în București. Unde își pot lua cei dragi adio de la el

Trupul lui Costel Onoriu, tatăl pilotului Daniel Onoriu, a fost adus în București. Unde își pot lua cei dragi adio de la el

De: Anca Chihaie 12/11/2025 | 19:26
Trupul lui Costel Onoriu, tatăl pilotului Daniel Onoriu, a fost adus în București. Unde își pot lua cei dragi adio de la el

Daniel Onoriu, fost pilot de raliuri, trece printr-o perioadă extrem de dificilă, marcată o adevărată tragedie în familia sa. La doar câteva săptămâni după ce și-a condus mama pe ultimul drum, fostul sportiv se confruntă cu pierderea tatălui său, care a decedat recent în Franța, în urma unei boli grave. Această pierdere vine ca o lovitură copleșitoare într-un context deja tensionat, Daniel aflându-se în penitenciarul Rahova, unde ispășește o pedeapsă de doi ani și șase luni.

Durerea lui Daniel Onoriu este cu atât mai copleșitoare cu cât pierderea tatălui vine la scurt timp după despărțirea de mama sa, plecată dintre cei vii în luna septembrie. Atunci, fostul pilot a primit o scurtă învoire din partea penitenciarului Rahova pentru a fi prezent la ceremonia de înmormântare, pe tot parcursul căreia a fost escortat și a rămas încătușat. Acum, istoria pare să se repete: dacă va obține din nou permisia, Daniel va putea să își ia rămas-bun și de la tatăl său, tot sub aceleași condiții impuse de statutul său de deținut, într-un nou moment sfâșietor pentru întreaga familie.

Unde va fi depus tatăl lui Daniel Onoriu

Trupul neînsuflețit al tatălui său a fost adus în București. În ciuda distanței și a circumstanțelor, familia se pregătește să îi aducă un ultim omagiu, organizând slujbele de priveghi și înmormântare în Capitală. Evenimentele funerare vor avea loc la Biserica Maranata din zona Dămăroaia, iar acestea vor oferi prietenilor și rudelor ocazia de a-și lua rămas bun și de a-i arăta respectul cuvenit defunctului.

„Astăzi, trupul neînsufleţit al unchiului meu, Costel Onoriu, s-a întors acasă, în București. Slujba de priveghi va avea loc în această seară şi mâine seară, la Biserica Maranata din Dămăroaia. Cei care l-au iubit, l-au prețuit sau doresc să fie alături de familie pot lua parte la slujbă”, a transmis nepotul acestuia.

Care 35.000€?! Câți bani au primit Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru că au câștigat Asia Express 2025, de fapt
Care 35.000€?! Câți bani au primit Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru că...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Foto: Facebook

CITEȘTE ȘI: Daniel Onoriu, în doliu! Cea mai importantă ființă din viața lui s-a stins pe patul de spital

ACCESEAZĂ ȘI: Șocant ce se întâmplă cu Daniel Onoriu în pușcărie. Ce a pățit fostul pilot de raliuri, după condamnarea de 2 ani și 6 luni de închisoare

Tags:
Iți recomandăm
Scandal monstru cu meciul de retragere al Simonei Halep: ”Stăm ca proștii…”
Știri
Scandal monstru cu meciul de retragere al Simonei Halep: ”Stăm ca proștii…”
Doliu în lumea artistică din România! Celebrul actor s-a stins la o zi după Horia Moculescu
Știri
Doliu în lumea artistică din România! Celebrul actor s-a stins la o zi după Horia Moculescu
Țara care depășește România și Grecia la puterea de cumpărare: Răsturnare de „clasament” în Balcani
Mediafax
Țara care depășește România și Grecia la puterea de cumpărare: Răsturnare de „clasament”...
Ce a făcut acest livrator nepalez din România, după 14 ore consecutive de muncă
Gandul.ro
Ce a făcut acest livrator nepalez din România, după 14 ore consecutive de...
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de...
Povestea incredibilă a geniului analfabet. Rezolva probleme de matematică care astăzi se fac cu ajutorul computerului
Adevarul
Povestea incredibilă a geniului analfabet. Rezolva probleme de matematică care astăzi se fac...
Un antreprenor rus specializat în criptomonede şi soţia sa au fost găsiţi dezmembraţi și îngropați în deşertul din Dubai
Digi24
Un antreprenor rus specializat în criptomonede şi soţia sa au fost găsiţi dezmembraţi...
Câți români din mediul rural ar vota cu AUR și PSD, dacă duminica viitoare ar fi alegeri (Barometru)
Mediafax
Câți români din mediul rural ar vota cu AUR și PSD, dacă duminica...
Parteneri
Elena Băsescu, de nerecunoscut din cauza operațiilor estetice! Cum arată acum fiica cea mică a fostului preşedinte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Elena Băsescu, de nerecunoscut din cauza operațiilor estetice! Cum arată acum fiica cea mică a...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
De ce au divorțat, de fapt, Horia și Mariana Moculescu: „Aș fi rămas cu el, dacă…” S-au cunoscut când ea avea 18 ani și el 50
Click.ro
De ce au divorțat, de fapt, Horia și Mariana Moculescu: „Aș fi rămas cu el,...
Cum votează românii în funcție de educație: diferențe majore între alegătorii cu studii primare și cei cu facultate
Digi 24
Cum votează românii în funcție de educație: diferențe majore între alegătorii cu studii primare și...
Avertismentul lui Marco Rubio după incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian al NATO, inclusiv în România. „Nu ne plac”
Digi24
Avertismentul lui Marco Rubio după incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian al NATO, inclusiv în...
Cade avionul dacă nu punem telefonul pe „mod avion”? Explicațiile unui pilot – VIDEO
Promotor.ro
Cade avionul dacă nu punem telefonul pe „mod avion”? Explicațiile unui pilot – VIDEO
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Samsung Galaxy Z TriFold va fi lansat luna viitoare, se zvonește. Când?
go4it.ro
Samsung Galaxy Z TriFold va fi lansat luna viitoare, se zvonește. Când?
Cum egiptenii antici luau legătura cu zeii și cu viața de apoi
Descopera.ro
Cum egiptenii antici luau legătura cu zeii și cu viața de apoi
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Go4Games
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Ce a făcut acest livrator nepalez din România, după 14 ore consecutive de muncă
Gandul.ro
Ce a făcut acest livrator nepalez din România, după 14 ore consecutive de muncă
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Scandal monstru cu meciul de retragere al Simonei Halep: ”Stăm ca proștii…”
Scandal monstru cu meciul de retragere al Simonei Halep: ”Stăm ca proștii…”
Doliu în lumea artistică din România! Celebrul actor s-a stins la o zi după Horia Moculescu
Doliu în lumea artistică din România! Celebrul actor s-a stins la o zi după Horia Moculescu
Cravata Galbenă, din 14 noiembrie, în cinematografe
Cravata Galbenă, din 14 noiembrie, în cinematografe
Ce conțin crenvurștii de porc, de fapt. Specialiștii au făcut analiza
Ce conțin crenvurștii de porc, de fapt. Specialiștii au făcut analiza
BREAKING! O nouă explozie puternică într-un bloc din România! A fost activat Planul Roșu
BREAKING! O nouă explozie puternică într-un bloc din România! A fost activat Planul Roșu
Singurele zodii care o iau de la capăt în decembrie! Finalul de an îi dă peste cap
Singurele zodii care o iau de la capăt în decembrie! Finalul de an îi dă peste cap
Vezi toate știrile
×