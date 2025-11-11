Acasă » Știri » Doliu pentru Costel Biju: „A plecat dintre noi cel mai bun om din lume”

Doliu pentru Costel Biju: „A plecat dintre noi cel mai bun om din lume"

De: Irina Vlad 11/11/2025 | 21:32
Doliu pentru Costel Biju: „A plecat dintre noi cel mai bun om din lume”

Costel Biju este în doliu! După o luptă grea pe patul de spital, socru său a încetat din viață. Vestea tristă a fost făcută publică pe o rețea de socializare. 

Familia lui Costel Biju trece prin momente grele. Marți, 11 octombrie 2025, socrul manelistului, tatăl soției sale, a încetat din viață. Pe fondul unor probleme mai vechi de sănătate, bărbatul și-a dat ultima suflare pe un pat de spital.

Costel Biju este în doliu

Pe o rețea de socializare, Costel Biju a publicat o fotografie cu Andreea, soția sa, în timp ce se afla la căpătâiul tatălui ei, cel mai probabil în ultimele sale clipe de viață. Manelistul a transmis un mesaj emoționant în memoria socrului său, pe care îl considera ca un tată.

”Astăzi, 11 noiembrie 2025, a plecat dintre noi cel mai bun om din lume, socrul meu, tăticul meu bun. Cu sufletul îndurerat scriu și cu lacrimi în inimă, tată, îți spun să ai drum lin către cer și Dumnezeu să te primească lângă El, pentru că o să fii un înger bun, să ai grijă de noi, copiii tăi și nepoții tăi, de acolo de sus!”, a scris Costel Biju, pe rețelele de socializare.

Ultimii doi ani din viața lui Costel Biju nu au fost ocoliți de necazuri. În 2024, manelistul a mai pierdut o persoană dragă. Est vorba despre cântărețul Marius Țepeligă, unul dintre prietenii săi. La vremea respectivă, artistul a îndemnat lumea să doneze sânge pentru prietenul său, chiar el fiind cel care a deschis lista donatorilor de la Spitalul Floreasca. Din nefericire, artistul Marius Țepeligă a pierdut lupta cu viața.

„Prieteni dragi, m-am interesat pentru donarea de sânge a colegului și totodată prietenul nostru, Marius Tepeliga. Toate centrele sunt închise, însă am primit informația că la Floreasca este singurul spital care poate primi sânge pentru Marius. Ne vedem cu toții la prima oră, începând cu 06:00”, scria Costel Biju, pe rețelele de socializare, în anul 2024.

