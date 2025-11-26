Costel Biju va deveni bunic! Artistul a dezvăluit sexul copilului lui Tony One chiar pe scenă

Costel Biju trăieşte momente pline de bucurie şi emoţie după ce a aflat că va deveni bunic. Nu cu mult timp în urmă, manelistul a dezvăluit sexul bebelușului fiului său, Tony One, și al soției lui, Antonia.

Fiul artistului, Tony One, şi soţia acestuia, Antonia, au anunţat că familia se măreşte, domnişoara fiind însărcinată. Cei doi se pregătesc acum să devină părinţi! Cuplul a aflat sexul bebelușului, iar Costel Biju a dat vestea pe scenă, atunci când i-a dedicat o piesă cu un mesaj emoționant fiului său.

Costel Biju va deveni bunic pentru prima dată

În timpul unui concert la care se afla, Costel Biju a dezvăluit chiar pe scenă sexul bebeluşului. Fericitul cuplu va avea o fetiţă, veste care a adus o mare bucurie în familie. Cei doi s-au căsătorit la finalul lunii septembrie, iar de atunci sunt de nedespărţit.

Costel Biju i-a dedicat fiului său și o piesă cu un mesaj profund, care are legătură cu faptul că tânărul va deveni tată de fetiță, la 19 ani. Antonia este însărcinată în al doilea trimestru.

Ce sex are copilul lui Tony One cu Antonia

Aşa cum era de aşteptat, la nunta tinerilor au fost invitate să cânte nume celebre din lumea muzicii româneşti. Costel Biju le-ar fi spus că melodia pentru primul dans în calitate de soț și soție va fi cântată de Delia Matache.

Însă, în realitate, surpriza a fost alta, Biju fiind cel care a cântat melodia pentru valsul mirilor. Gestul făcut de tatăl băiatului i-a emoţionat complet pe cei doi îndrăgostiţi.

„Cea mai frumoasă surpriză și emoționată de la tăicuțul meu! Noi, până în momentul acela, știam că Delia va cânta la momentul „valsul mirilor”, pentru că așa ne spusese tata”, a scris Tony One pe TikTok.

CITEŞTE ŞI: Cine-i mama la copii și care-i pofta inimii? Tzancă Uraganu a mers cu Lambada la nunta lui Tony One. Ce făcea Marymar în acest timp

A cerut-o de soție pe scenă, în timpul concertului! Fiul lui Costel Biju s-a logodit cu frumoasa Antonia