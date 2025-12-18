Acasă » Știri » O femeie a fost dată dispărută când avea doar 3 ani. Ireal unde a fost găsită după mai bine de patru decenii

O femeie a fost dată dispărută când avea doar 3 ani. Ireal unde a fost găsită după mai bine de patru decenii

De: Denisa Iordache 18/12/2025 | 20:16
O femeie a fost dată dispărută când avea doar 3 ani. Ireal unde a fost găsită după mai bine de patru decenii
Femeia dispărută și găsită după 42 de ani

O poveste care pare scoasă dintr-un scenariu de film a făcut înconjurul lumii și a uimit pe toată lumea. O femeie care a fost răpită atunci când avea doar 3 ani, a aflat că trăiește o realitate falsă abia la vârsta de 46 de ani. În tot acest timp a crezut că se află alături de familia ei reală. Toate detaliile în articol.

Michelle Marie Newton a fost dată dispărută pe data de 2 aprilie 1983 și a fost găsită peste 42 de ani. Din cauza vârstei fragede la care a fost răpită, femeia a crezut mereu că se află în sânul familiei sale reale și nu a știut ce s-a întâmplat, de fapt.

Povestea care a făcut înconjurul lumii

Debra Newton, mama ei, a luat decizia de a fugi alături de fiică și de a-și părăsi soțul, pe tatăl lui Michelle. Astfel, copilul a crescut neștiind faptul că mama ei a rupt-o definitiv de tată. După ce femeia ar fi fugit cu copilul, după spusele tatălui, bărbatul a încercat să le găsească, însă fără rezultat.

Căutările celor două au continuat până în anul 2000. Cazul a fost închis atunci, pentru că procurorii nu au reușit să ia legătura cu tatăl. Peste 5 ani, Michelle a fost eliminată din bazele de date naționale ale copiilor dispăruți, în jurul vârstei de 25 de ani.

La insistența unui membru al familiei, cazul a fost redeschis în 2016, dar nu a avut rezultate până în anul 2025, atunci când poliția a primit o informație extrem de importantă.

Pontul primit i-a condus pe oamenii legii către locuința Debrei din The Villages, Floria. Pe data de 24 noiembrie 2025, femeia fusese găsită într-o comunitate de pensionari sub numele de „Sharon Nealy” și avea un nou partener.

Debra a fost imediat încătușată. Femeia a figurat cândva pe lista „Top 8 cei mai căutați fugari pentru răpire parentală”. Ajunși la ușa fiicei sale, Michelle, oamenii legii i-au dat o veste care i-a dat lumea peste cap.

„Nu sunteți cine credeți că sunteți. Sunteți o persoană dispărută. Sunteți Michelle Marie Newton”, i-au spus.

Femeia și-a dorit să se vadă cu tatăl ei, iar revederea a fost una care cu greu poate fi explicată:

„A fost mereu în inimile noastre. Nu pot explica acel moment când am intrat și am putut din nou să-mi cuprind fiica în brațe. Nu aș da acel moment pentru nimic. A fost ca și cum aș fi văzut-o din nou când s-a născut. A fost ca un înger”, a declarat Joseph.

