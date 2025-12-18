Din ce face bani campioana României care a trăit 3 ani în gara de Nord. A fost la un pas de moarte

Povestea de viață a Lilianei Petrișor, fosta campionă la biliard a Românie, a impresionat întreaga comunitate din țară. Cu peste 40 de turnee câștigate, femeia a ajuns să locuiască în Gara de Nord, a fost infectată cu HIV, mușcată de șobolani și chiar la un pas de moarte.

Liliana Petrișor a descoperit pasiunea pentru biliard la vârsta de 15 ani, atunci când ajuns într-un club de biliard. A început să joace și a descoperit că are priză la mână, abilitate care a făcut-o să se dedice în totalitate sportului. A urmat o perioadă de 10 ani în care a câștigat peste 40 de medalii, a fost desemnată de 10 ori Campioană Națională a României, iar în 2012 a devenit Campioană Balcanică.

Liliana Petrișor a fost la un pas de moarte

După cea mai fulminantă perioadă din cariera și viața ei, în anul 2012, clubul de biliard s-a închis. Atunci a fost un moment de cotitură în viața Lilianei. A suferit o depresie majoră și a vrut să își pună capăt zilelor. S-a aruncat de pe casă, însă nu a murit. În urma căzăturii, campioana a rămas cu un handicap la un picior.

M-am urcat pe casă, când am auzit că se închide clubul de biliard, și m-am aruncat, eram cu gândul la suicid, nu înțelegeam de ce nu am murit. Deciziile în viață vin odată cu consecințele. Am două regrete în viață: că mi-am abandonat școala pentru muncă și ziua când s-a închis clubul. La spital am conștientizat ce am făcut, am zis că m-am nenorocit pe viață. O decizie proastă, din suflet o regret. a spus Liliana.

Tot în acea perioadă, Liliana a rămas orafană de tată și a rămas a nimănui. Timp de 3 ani a dormit în gara de Nord, locul care a traumatizat-o pe viață. A fost bătută, abuzată, a stat trei luni nespălată, s-a infectat cu HIV și a fost mușcată de sobolani. Pentru a încerca să răzbească și pentru a nu mai fi batjocorită, Liliana s-a tuns scurt și a făcut tot posibilul să arate ca un bărbat. Lucru care a funcționat. Abia atunci a reușit să aibă liniște.

”La casa de la părinți nu puteam să mă întorc, era părăsită, m-am îmbolnăvit și m-am dus la Gara de Nord, doi ani mi-a fost casă. Mi s-au întâmplat toate nenorocirile, am fost bătută, abuzată, râdea lumea de mine, am stat trei luni nespălată, m-am infectat cu HIV, m-au mușcat șobolanii. M-am tuns, arătam ca un bărbat și mă chema Luci, a funcționat ca să nu se mai ia lumea de mine”, a mai spus Liliana.

Din ce face bani campioana la biliard

După câțiva ani de chin, Liliana a reușit să își revină complet. S-a întors la marea ei pasiune și este extrem de activă pe rețelele de socializare, unde postează constant videoclipuri din timpul partidelor de biliard. Este urmărită de aproximativ 980.000 de persoane pe TikTok, iar unele dintre postările sale reușesc să strângă peste 30 de milioane de vizualizări.

