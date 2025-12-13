Femeia care a dispărut acum 17 ani din Neamț a fost găsită, înainte de Crăciun. Unde s-a aflat în tot acest timp

Povestea femeii din Piatra Neamț – dispărută în urmă cu 17 ani – a făcut înconjurul României. Fiica ei avea doar 14 ani când a rămas fără mamă, iar de atunci nu a încetat nicio clipă să spere că își va revedea părintele. Înainte de Crăciun, după mai bine de un deceniu, cele două s-au revăzut. Unde a fost găsită, de fapt, femeia?

Înainte cu doar câteva zile de Crăciun, o familie din Piatra Neamț a simțit din plin magia sărbătorilor de iarnă. O femeie a fost dată dispărută în 2009, în urmă cu 17 ani, iar de atunci familia ei nu a încetat să o caute. Fiica ei avea doar 14 ani când și-a văzut ultima dată mama, însă nu a încetat să spere că își va întâlni părintele, mai devreme sau mai târziu.

Unde a fost găsită femeia din Piatra Neamț dispărută în urmă cu 17 ani

În încercarea de a-i da de urmă, din 2009 până acum, polițiștii au efectuat numeroase verificări pe teritoriul României și în alte state din Uniunea Europeană. Zilele trecute, pe data de 9 decembrie 2025, polițiștii de frontieră din Timișoară au identificat-o pe femeia din Neamț.

Pentru prima dată de la dispariție, femeia se întorcea din Italia, acolo unde se stabilise în urmă cu 17 ani. La momentul revenirii în țară, oamenii legii au recunoscut datele sale – ca persoană dispărută – din aplicația Poliției.

„ O poveste cutremurătoare, dar cu final fericit, a prins contur în preajma sărbătorilor de iarnă. Revederea dintre mamă şi fiică, la mai bine de un deceniu şi jumătate distanţă, rămâne una dintre cele mai emoţionante poveşti ale acestui sfârşit de an – o adevărată minune de Crăciun, posibilă datorită muncii neîntrerupte a poliţiştilor şi speranţei care nu a fost pierdută nicio clipă”, au mai transmis reprezentanții Poliției.

