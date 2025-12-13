Ce a pățit această femeie din Germania, după ce a primit în chirie un cuplu de români. Ce au lăsat în urmă Ionel și Florentina

Un cuplu de români, Ionel și Florentina, au devenit spaima proprietarilor din München, Germania. Cei doi se mută din casă în casă și lasă în urma lor datorii uriașe și pagube considerabile. Mai mulți proprietari au fost deja păgubiți, iar printre ei se numără și o cunoscută patroană de restaurant. Ce au lăsat în urmă Ionel și Florentina?

În vestul Münchenului, mai mulți proprietari susțin că au ajuns la capătul puterilor din cauza unui cuplu de români care se mută din casă în casă și lasă în urmă datorii uriașe și locuințe deteriorate. Până acum, cei doi sunt acuzați că au provocat pagube de peste 100.000 de euro.

Una dintre victimele cuplului este Katharina Wiemes (59 de ani), care conduce de ani de zile celebrul Café Theres’ la Oktoberfest. În octombrie 2020, cuplul s-a mutat împreună cu cei doi copii în casa proaspăt renovată a acesteia, din Gröbenzell. Aveau de plătit o chirie lunară de 2.350 €, fără utilități. La început, totul părea în regulă, însă lucrurile s-au schimbat radical.

„Au plătit aproximativ 7.000 de euro, chirie și garanție”, spune Wiemes.

Ce au lăsat în urmă Ionel și Florentina

Florentina a fost surprinsă deschizând ușa imobilului din Gröbenzell în care nu ar mai fi plătit chiria de mult timp, negând toate acuzațiile.

„Am plătit”, a insistat ea.

Dar proprietara Katharina Wiemes susține contrariul, la fel ca alte două persoane care au avut de-a face cu același cuplu. Aceasta spune că inițial cuplul a plătit, însă apoi nu a mai văzut niciun ban. Sătulă să tot fie amânată, Katharina Wiemes a angajat un avocat și a dus problema în instanță.

„De fiecare dată când ceream banii, eram amânată”, povestește proprietara.

În iunie 2022, Ionel și Florentina au dispărut, iar Katherina Wiemes a rămas cu pagube uriașe în urma lor. Ea estimează pierderi de aproximativ 50.000 de euro și spune resemnată: „Ca proprietar, nu ai nicio șansă”.

Katherina Wiemes a fost prima victimă a celor doi români, iar după ea au mai urmat mulți alții. Toți proprietarii povestesc aceeași schemă de acțiune a celor doi români: aceștia se mută periodic în case noi, semnează contracte, plătesc o scurtă perioadă, iar apoi acumulează datorii uriașe, fac numeroase pagube, după care dispar.

Toți proprietarii își strigă nemulțumirea și au încercat să rezolve problema cu ajutorul oamenilor legii, însă justiția bavareză ar fi închis inițial dosarele „din lipsă de probe”.

