Acasă » Știri » Ce a pățit această femeie din Germania, după ce a primit în chirie un cuplu de români. Ce au lăsat în urmă Ionel și Florentina

Ce a pățit această femeie din Germania, după ce a primit în chirie un cuplu de români. Ce au lăsat în urmă Ionel și Florentina

De: Alina Drăgan 13/12/2025 | 14:10
Ce a pățit această femeie din Germania, după ce a primit în chirie un cuplu de români. Ce au lăsat în urmă Ionel și Florentina
Ce a pățit această femeie din Germania, după ce a primit în chirie un cuplu de români /Foto: Merkur

Un cuplu de români, Ionel și Florentina, au devenit spaima proprietarilor din München, Germania. Cei doi se mută din casă în casă și lasă în urma lor datorii uriașe și pagube considerabile. Mai mulți proprietari au fost deja păgubiți, iar printre ei se numără și o cunoscută patroană de restaurant. Ce au lăsat în urmă Ionel și Florentina?

În vestul Münchenului, mai mulți proprietari susțin că au ajuns la capătul puterilor din cauza unui cuplu de români care se mută din casă în casă și lasă în urmă datorii uriașe și locuințe deteriorate. Până acum, cei doi sunt acuzați că au provocat pagube de peste 100.000 de euro.

Una dintre victimele cuplului este Katharina Wiemes (59 de ani), care conduce de ani de zile celebrul Café Theres’ la Oktoberfest. În octombrie 2020, cuplul s-a mutat împreună cu cei doi copii în casa proaspăt renovată a acesteia, din Gröbenzell. Aveau de plătit o chirie lunară de 2.350 €, fără utilități. La început, totul părea în regulă, însă lucrurile s-au schimbat radical.

Salariile profesorilor în funcție de experiență. Diferențele dintre cei care au 5,10 sau 20 de ani în domeniu
Salariile profesorilor în funcție de experiență. Diferențele dintre cei care au 5,10 sau...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

„Au plătit aproximativ 7.000 de euro, chirie și garanție”, spune Wiemes.

Ce au lăsat în urmă Ionel și Florentina

Florentina a fost surprinsă deschizând ușa imobilului din Gröbenzell în care nu ar mai fi plătit chiria de mult timp, negând toate acuzațiile.

„Am plătit”, a insistat ea.

Florentina și soțul ei au băgat spaima în proprietarii din Germania /Foto: Merkur

Dar proprietara Katharina Wiemes susține contrariul, la fel ca alte două persoane care au avut de-a face cu același cuplu. Aceasta spune că inițial cuplul a plătit, însă apoi nu a mai văzut niciun ban. Sătulă să tot fie amânată, Katharina Wiemes a angajat un avocat și a dus problema în instanță.

„De fiecare dată când ceream banii, eram amânată”, povestește proprietara.

În iunie 2022, Ionel și Florentina au dispărut, iar Katherina Wiemes a rămas cu pagube uriașe în urma lor. Ea estimează pierderi de aproximativ 50.000 de euro și spune resemnată: „Ca proprietar, nu ai nicio șansă”.

Katherina Wiemes a fost prima victimă a celor doi români, iar după ea au mai urmat mulți alții. Toți proprietarii povestesc aceeași schemă de acțiune a celor doi români: aceștia se mută periodic în case noi, semnează contracte, plătesc o scurtă perioadă, iar apoi acumulează datorii uriașe, fac numeroase pagube, după care dispar.

Toți proprietarii își strigă nemulțumirea și au încercat să rezolve problema cu ajutorul oamenilor legii, însă justiția bavareză ar fi închis inițial dosarele „din lipsă de probe”.

Jador, victimă a rasismului într-un restaurant din Germania! Manelistul a făcut totul public în mediul online

Război total pe TikTok între două influencerițe! La mijloc e un penthouse de lux: “Ai plecat fără să plătești”

Tags:
Iți recomandăm
Ce a făcut acest livrator, după ce a scăpat pe jos caserola cu aripioare de pui. Imagini surprinse cu camera de supraveghere
Știri
Ce a făcut acest livrator, după ce a scăpat pe jos caserola cu aripioare de pui. Imagini surprinse…
Bătălia operațiilor estetice! Cine conduce topul celor mai costisitoare intervenții din showbiz-ul românesc
Știri
Bătălia operațiilor estetice! Cine conduce topul celor mai costisitoare intervenții din showbiz-ul românesc
Unde trăiesc femeile cel mai mult: Top 10 țări cu cea mai mare longevitate
Mediafax
Unde trăiesc femeile cel mai mult: Top 10 țări cu cea mai mare...
Categoria de pensionari români care riscă să rămână fără pensii. Care este motivul
Gandul.ro
Categoria de pensionari români care riscă să rămână fără pensii. Care este motivul
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Imagini scandaloase cu fanii Feyenoord care devastează un apartament din București după meciul FCSB
Adevarul
Imagini scandaloase cu fanii Feyenoord care devastează un apartament din București după meciul FCSB
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o astăzi la Plaza, hotelul lui Donald Trump
Digi24
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o...
Care sunt orele de liniște la bloc în weekend. Ce reguli stricte sunt pentru programul de liniște
Mediafax
Care sunt orele de liniște la bloc în weekend. Ce reguli stricte sunt...
Parteneri
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani! Fanii au rămas uimiți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani!...
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cel mai emoționant moment din semifinalele Vocea României 2025. Tânăra care i-a făcut să plângă pe Horia Brenciu și Theo Rose: „Ești un test pentru noi”
Click.ro
Cel mai emoționant moment din semifinalele Vocea României 2025. Tânăra care i-a făcut să plângă...
Polița RCA este obligatorie și pentru trotinete și biciclete electrice. Ce prevede legea și ce sancțiuni se vor aplica
Digi 24
Polița RCA este obligatorie și pentru trotinete și biciclete electrice. Ce prevede legea și ce...
„Era ca un abator”. O rusoaică povestește grozăviile de pe frontul din Ucraina, pe care i le-a arătat fiul său pe telefon
Digi24
„Era ca un abator”. O rusoaică povestește grozăviile de pe frontul din Ucraina, pe care...
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un...
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și unde îl poți vedea
go4it.ro
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și...
Obiectul interstelar 3I/ATLAS transportă CEVA, anunță NASA
Descopera.ro
Obiectul interstelar 3I/ATLAS transportă CEVA, anunță NASA
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Categoria de pensionari români care riscă să rămână fără pensii. Care este motivul
Gandul.ro
Categoria de pensionari români care riscă să rămână fără pensii. Care este motivul
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce a făcut acest livrator, după ce a scăpat pe jos caserola cu aripioare de pui. Imagini surprinse ...
Ce a făcut acest livrator, după ce a scăpat pe jos caserola cu aripioare de pui. Imagini surprinse cu camera de supraveghere
Bătălia operațiilor estetice! Cine conduce topul celor mai costisitoare intervenții din showbiz-ul ...
Bătălia operațiilor estetice! Cine conduce topul celor mai costisitoare intervenții din showbiz-ul românesc
Cât costă să petreci Crăciunul în Bucovina, în 2025. Ce prețuri au hotelierii pentru 3 nopți ...
Cât costă să petreci Crăciunul în Bucovina, în 2025. Ce prețuri au hotelierii pentru 3 nopți de cazare și ce includ în preț
Ce cadou scump i-a făcut Aris Eram colegei Ramona Olaru! Fiul Andreei Esca nu s-a uitat deloc la bani
Ce cadou scump i-a făcut Aris Eram colegei Ramona Olaru! Fiul Andreei Esca nu s-a uitat deloc la bani
Nuntă secretă în showbiz: au fugit la Vatican, unde au spus marele „Da!” „Amândoi sunt catolici ...
Nuntă secretă în showbiz: au fugit la Vatican, unde au spus marele „Da!” „Amândoi sunt catolici convinși”
Vin Diesel s-a pus în genunchi în fața Alinei Pușcău! Ce rugăminte arzătoare i-a adresat, înainte ...
Vin Diesel s-a pus în genunchi în fața Alinei Pușcău! Ce rugăminte arzătoare i-a adresat, înainte ca relația lor să o ia la vale
Vezi toate știrile
×