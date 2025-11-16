Acasă » Știri » Orașul din România cu cea mai ieftină chirie în noiembrie 2025: 100 euro/lună

Orașul din România cu cea mai ieftină chirie în noiembrie 2025: 100 euro/lună

În ultimul an, românii au suportat valuri de scumpiri, iar prețurile au crescut și în piața imobiliară. Mulți români nu își mai permit sub nicio formă să își achiziționeze o locuință, așa că un procent tot mai mare din populație se orientează către chirii. Însă, și aici prețurile au crescut. Dar există și excepții. Care este orașul din România cu cea mai ieftină chirie în noiembrie 2025?

Chiriile s-au majorat cu aproape 10% de la un an la altul la nivel național. Însă, puterea de cumpărare nu ține pasul cu scumpirile. Bucureștiul are acum cele mai mari chirii din întreaga țară. Însă există și orașe în care chiriile se găsesc și la prețuri mari reduse. Prețul variază mult în funcție de condiții.

Dacă în marile orașe din țară prețul chiriilor a explodat, există și locuri unde se găsesc și locuințe la prețuri accesibile. De exemplu, dacă în București o garsonieră a ajuns să coste și 450-500 de euro pe lună, în alte orașe mai mici prețurile sunt ceva mai reduse.

Ei bine, conform site-urilor de profil, cea mai ieftină chirie în noiembrie 2025 se găsește în Reșița. Se pare că aici o garsonieră se poate închiria și cu numai 100 de euro pe lună (aproximativ 500 de lei). Însă, spațiul este unul mic, iar condițiile lasă de dorit.

Pe OLX, cea mai ieftină garsonieră listată se găsește în Reșița, pe strada Albăstrelelor. Garsoniera care costă numai 100 de euro pe lună este dotată cu centrală proprie. Pe lângă camera principală are și o baie și bucătărie. Este drept că dotările sunt unele minimale, însă prețul este unul atractiv.

Prețul chiriilor a explodat

Așa cum spuneam, chiriile s-au majorat cu aproape 10% de la un an la altul la nivel național. În București, chiriile au urcat cu 9% în august 2025 comparativ cu august 2024, de la 550 la 600 de euro, pentru un apartament cu două camere.

La Cluj-Napoca, chiria a trecut de pragul de 575 de euro, după creșteri de 5%. În timp ce în Timișoara, Constanța și Iași proprietarii cer, în medie, cu 10% mai mult decât anul trecut.

„În condițiile în care cresc cheltuielile tuturor, bineînțeles că și un proprietar care are o astfel de resursă, un apartament de închiriat, o privește ca pe o resursă de venit suplimentar și va încerca să maximizeze acest venit suplimentar” , spune Daniel Crainic, specialist imobiliare.

