Antonia Dumitru, o tânără învățătoare, a devenit virală după ce le-a cerut ”chirie” elevilor săi pentru locul din bancă: ”Dacă vreți să fiți în clasa mea, trebuie să plătiți”

O tânără învățătoare a atras atenția în mediul online după ce le-a cerut “chirie” elevilor săi pentru a participa la orele acesteia. Aceasta a vrut să-i învețe pe cei mici ce înseamnă responsabilitatea, cum să gestioneze banii și cum să mențină băncuțele si scaunele curate în fiecare zi.

Tânăra învățătoare a găsit o metodă inedită și amuzantă de a-i învăța pe copiii din clasa ei ce înseamnă respectul față de lucrurile din jur și atenția în timpul orelor. I-a adus pe cei mici într-o lume a adulților, unde fiecare copil a primit un portofel și bancnote din hârtie colorată. Cu acești bani improvizați, copiii “plătesc chirie” pentru banca și scăunelul pe care le folosesc în fiecare zi.

Aceasta le-a explicat elevilor cum vor funcționa lucrurile din acel moment, iar copiii au fost curioși și au pus întrebări despre această nouă responsabilitate. Fiecare elev va primi o sumă simbolică la începutul fiecărei luni, iar din acești “bani” trebuie să plătească 20 de lei chirie pentru locul din bancă. Pe lângă acestea, există și condiții. Dacă bancile sau scaunele sunt murdare, fiecare elev trebuie să scoată din plic, o sumă mai mare. De asemena, dacă deranjează ora sau nu sunt atenți, pot pierde o mare parte din bani.

„Dacă vreți să fiți în clasa mea, trebuie să plătiți chirie. Mâine eu trebuie să-mi plătesc chiria și mă gândeam că o să mă simt mai bine dacă o să-mi plătiți și voi chirie. Ca să fiți în clasa mea, va trebui să-mi plătiți chirie. Imi pare rău, dar fiecare copil va primi un portofel, și pe lună o sa primiți o anumită sumă( arătând plicurile cu banii făcuți din hârtie colorată). Din această sumă pe care o primiți în fiecare lună, trebuie să-mi dați mie chirie. O să plătiți chirie pentru că aveți un birou și un scaun, unde stați. O să plătiți chirie 20 de lei. Dacă băncuța voastră și scăunelul sunt murdare și n-ați avut grijă de ele, chiria voastră o să crească, depinde de cât de murdare sunt. Dacă deranjați vecinul de la parter, vecinul de la etaj sau vecinul de lângă și faceți gălăgie și nu sunteți atenți în timpul orelor, o să vă iau mai mulți bani”, le-a transmis învățătoarea copiilor.

Clipul a devenit imediat viral pe TikTok, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Foarte mulți au fost de acord cu ideea tinerei învățătoare.

„În ce oraș predai, este genială ideea”, a spus unul dintre internauți. „Sunt învățătoare? Nu. Am copil? Nu. M-am uitat până la final? Da”, a mai spus o urmăritoare. „Ce tare! Educație financiară, responsabilitate și motivație. Felicitări!”, au fost doar câteva dintre comentarii.

