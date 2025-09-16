Pedepse pentru elevii din România. Ce pățesc cei care folosesc telefonul mobil în timpul orelor

Utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs este interzisă prin lege. Daniel David, Ministrul Educației, atrage atenția elevilor și cadrelor didactice că astfel de abateri se pot atrage repercusiuni. Există însă o excepția în care elevii pot avea acces la dispozitive. Iată despre ce este vorba!

Recent, Ministrul Educației a readus în discuție o problemă cu care se confruntă o parte din profesorii din învățământul românesc: folosirea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs. Acesta le cere inspectorilor școlari și directorilor să verifice dacă sunt respectate regulile în școli.

Cum sunt sancționați elevii care folosesc telefonul mobil în timpul orelor

Daniel David, Ministrul Educației, a reamintit că folosirea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs este interzisă prin lege. Excepție de la regulă fac situațiile în care profesorul le permite elevilor să folosească dispozitivul, însă strict în scop educațional.

Nerespectarea acestei legi poate atrage sancțiuni pentru elevi, iar Ministrul a solicitat înăsprirea controalelor pentru aplicarea ei. De cealaltă parte, părinții elevilor cer sancțiuni mai aspre pentru elevii care folosesc telefoanele în clasă.

”Utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor este interzisă prin lege, hotărâre de guvern și ordin de ministru. Dacă un elev folosește telefonul în timpul orelor, de aceea ai și agent de pază la școală, poți să-l chemi. Erau presiuni pe mine, critici: domnule ministru, nu faceți nimic pentru utilizarea telefoanelor în școală. Copiii la ore se uită pe telefon, filmează profesorul. Și eu le spuneam: avem interdicție de a utiliza telefonul în sala de clasă în timpul orelor, cu excepția situației în care îți permite profesorul, pentru că folosește telefonul în scop educațional. Este interdicție și prin lege și prin hotărâre de guvern, și prin ordin de ministru, dar trebuie să implementezi acel lucru”, a declarat Ministrul Educației.

Ca pedepse pentrul elevii care folosesc telefoanele mobile în clasele de curs, Ministrul Educației susține că în teorie există suficiente reguli, însă nu au nicio valoare dacă nu sunt puse în practică. Daniel David a dat câteva exemple de sancțiuni:

„Depinde. Poți să-l scoți din sala de clasă, să-l duci în sala de izolare. Poți să chemi părinții. Poți să chemi agentul de pază, dacă este nevoie. Nu ai ce alte măsuri să iei decât cele care există deja în lege, doar că trebuie gândite gradual. Am văzut școli în care lucrurile funcționează. În fiecare sală de clasă era un mic dulăpior. Când copiii intră, își lasă telefonul acolo. Cred că sunt suficiente, doar că trebuie duse în mintea părinților, a copiilor și a profesorilor. Degeaba rămân scrise în legi, hotărâri de guvern etc”, a mai spus Ministrul Educației la Radio Guerrilla.

