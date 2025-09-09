Când începe vacanța de iarnă din anul școlar 2025-2026 și când se termină. Elevii au multe zile libere

Vacanța de iarnă este una dintre cele mai iubite și așteptate de elevi. Aflată în timpul sărbătorilor, această perioadă îi ajută pe micuți să își petreacă timp alături de familie și să se bucure de iarnă. În ce perioadă va fi în anul acesta școlar? Află în rândurile de mai jos!

Noul an școlar 2025-2026 doar ce a început ieri, 8 septembrie 2025. Acesta va dura pe o perioadă de 36 de săptămâni și va fi împărțit în 5 module.

Iată cum arată structura completă:

Modulul 1: 8 septembrie – 24 octombrie 2025

Modulul 2: 3 noiembrie – 19 decembrie 2025

Modulul 3: 8 ianuarie -6, 13 sau 20 februarie 2026

Modulul 4: 16, 23 februarie sau 2 martie – 3 aprilie 2026

Modulul 5: 15 aprilie – 19 iunie 2026

Vacanța de iarnă din anul școlar 2025-2026

Elevii așteaptă cu nerăbdare prima vacanță din acest an școlar care va avea loc la finalul modulului 1 și va începe pe data de 25 octombrie până pe data de 2 noiembrie.

În ceea ce privește vacanța de iarnă, elevii se vor bucura de timp liber petrecut alături de familie în perioada 20 decembrie 2025- 7 ianuarie 2026.

Vacanțele din anul școlar 2025-2026

În ceea ce privește vacanțele, elevii vor beneficia de cinci la număr. Cursurile vor fi întrerupte de următoarele vacanțe:

Vacanța de toamnă: 25 octombrie – 2 noiembrie 2025

Vacanța de iarnă: 20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026

Vacanță mobilă: o săptămână între 9 februarie și 1 martie 2026

Vacanța de primăvară (Paște): 4 – 14 aprilie 2026

Vacanța de vară: din 20 iunie 2026

De asemenea, programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se vor desfășura în perioada 8 septembrie 2025 – 3 aprilie 2026, fiecare pe durata a 5 zile consecutive, în module diferite, la alegerea fiecărei școli. Nu toți elevii vor merge până în iunie la școală. Elevii de clasa a XII-a încheie anul pe 5 iunie, cei de clasa a VIII-a pe 12 iunie, iar elevii din școlile profesionale încheie pe 26 iunie. În plus, pe 5 octombrie, cu ocazia Zilei Educației, nu se organizează cursuri.

