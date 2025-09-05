Ce mesaje au primit părinții din partea profesorilor, cu 3 zile înainte de începerea anului școlar 2025-2026

Elevii din România se confruntă cu incertitudine înainte de începerea școlii pe 8 septembrie, pe fondul anunțurilor privind posibile greve ale profesorilor. Nimeni nu știe cu exactitate dacă orele vor începe conform calendarului, iar părinții încearcă să afle informații din surse alternative. Ce mesaje au trimis cadrele didactive părinților!

Deși ministrul Educației a transmis că își dorește ca școlile să fie deschise luni, iar președintele României a declarat că este pregătit pentru festivitatea de început de an, părinții primesc mesaje contradictorii. Mai multe școli au anunțat prin intermediul grupurilor de WhatsApp că se alătură acțiunii de boicot, astfel încât elevii nu vor fi prezenți la cursuri în acea zi.

În aceste situații, orarul urmează să fie transmis ulterior pentru fiecare clasă, iar activitatea didactică va începe efectiv marți, sub supravegherea profesorilor.

Ce mesaje au primit părinții din partea profesorilor

Pe grupurile de comunicare ale claselor circulă tot mai des mesaje prin care se anunță că elevii nu trebuie să meargă la școală luni. În unele unități s-a transmis deja că nu vor fi festivități de deschidere și că elevii vor fi doar supravegheați.

Mai multe școli au informat părinții că se alătură acțiunii de boicot, ceea ce înseamnă că elevii nu vor fi prezenți la cursuri. Orarul va fi trimis ulterior, iar activitățile didactice vor începe efectiv marți.

Totuși, pentru ziua de luni este programată o manifestație a profesorilor în Piața Victoriei. Cadrele didactice sunt așteptate să se adune începând cu ora 10, iar între orele 10 și 11 are loc adunarea principală. La prânz, de la ora 12, va începe un marș care va porni din fața Guvernului și va continua până la Palatul Cotroceni.

Motivele de protest ale profesorilor

Printre principalele nemulțumiri se numără majorarea normei didactice, creșterea numărului de elevi la clasă și comasarea unor unități de învățământ, ceea ce ar suprasolicita cadrele didactice. De asemenea, protestele vizează scăderea valorii plății cu ora și reducerea burselor pentru elevi și studenți.

În semn de nemulțumire, profesorii au anunțat participarea la marșuri de protest, atât în Capitală, cât și în alte orașe importante, pentru a atrage atenția autorităților asupra acestor probleme și pentru a cere soluții care să asigure un mediu educațional adecvat.

