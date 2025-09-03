Acasă » Știri » Știri externe » Kim Kardashian va revolta părinții! De ce nu crede vedeta în „teme pentru acasă”

Kim Kardashian va revolta părinții! De ce nu crede vedeta în „teme pentru acasă”

De: Adrian Sabau 03/09/2025 | 19:03
Kim Kardashian va revolta părinții! De ce nu crede vedeta în „teme pentru acasă”
Kim Kardashian. Foto: Profimedia

Kim Kardashian a dezvăluit că „nu crede în temele pentru acasă”, spunând că copiii își petrec deja o mare parte a zilei studiind.

Invitată de influencerul Kai Cenat în emisiunea live „Mafiathon 3”, Kim a spus că temele ar trebui „lăsate pentru la școală”.

„Să vă spun de ce. Copiii sunt la școală opt ore pe zi”, a spus ea. „Când vin acasă, mai au nevoie și să facă sport, să aibă o viață, să petreacă timp cu familia lor. Cred că temele ar trebui lăsate pentru la școală.”

În vârstă de 44 de ani, Kim are patru copii cu fostul ei soț Kanye West – North, în vârstă de 12 ani, Saint, de nouă ani, Chicago, de șapte ani și Psalm, de șase ani, conform THE INDEPENDENT.

Ce părere au surorile lui Kim despre educația copiilor la școală

Remarcile lui Kim sunt asemănătoare opiniilor împărtășite de surorile ei, Kourtney, în vârstă de 46 de ani, și Khloe, în vârstă de 41 de ani.

Concediu de coșmar pentru o turistă într-un hotel 4* din Neptun: Ce a găsit în cameră
Concediu de coșmar pentru o turistă într-un hotel 4* din Neptun: Ce a...
Orașul din România în care un APARTAMENT cu 2 camere costă doar 9.000 € acum, în septembrie 2025
Orașul din România în care un APARTAMENT cu 2 camere costă doar 9.000...

În luna mai, în timpul unei apariții la podcastul „Khloe in Wonder Land” al lui Khloe, Kourtney a spus că conceptul de școală i se pare „învechit”.

„Cred că a trăi autentic înseamnă să nu te conformezi la diverse lucruri”, a spus Kourtney, care are patru copii cu vârste între 15 ani și 20 de luni.

„Să spunem: sistemul școlar. Mă gândesc: „De ce merg copiii la școală?” Într-adevăr, este ceva atât de învechit”, a spus ea.

Kourtney a explicat:

„Apoi încep să mă gândesc și apoi copiii mei îmi trimit videoclipuri despre „De ce merg copiii la școală?” Unde apar oameni cu adevărat de succes care spun: „Copiii mei nu merg niciodată la școală și nu o vor face niciodată”. Și mă gândesc: „OK, care este scopul aici? Vrei să înveți acasă? Hai să facem asta.'”

Khloe a fost de acord cu sora ei mai mare, spunând că și ea este mult mai mult o „persoană care face homeschooling”.

Cum a sărbătorit Kim Kardashian absolvirea facultății de drept

Kim poate că nu crede în temele pentru acasă pentru copiii ei, dar vedeta și-a terminat recent stagiul de patru ani la facultatea de drept și își continuă eforturile de a deveni avocat.

Realizarea a fost sărbătorită cu o petrecere surpriză de absolvire, în Beverly Hills, în mai.

O sursă a declarat la acea vreme că Kim a crezut că participă la un „brunch obișnuit în familie”, dar prietenii și familia ei i-au organizat o petrecere surpriză.

„Toți sunt entuziasmați și mândri de ea și au vrut să o surprindă pentru a sărbători această realizare”, a spus sursa. „Mentorii ei de la școala de drept au surprins-o și ei, nu avea nici o idee că vor fi acolo.”

Potrivit sursei, Kim a trecut un test de responsabilitate profesională, un examen de tip “răspunsuri multiple” de 60 de minute, care este o condiție prealabilă pentru examenul de barou.

Kim va putea practica avocatura în California dacă trece de examenul de barou.

(Citește și: Kim Kardashian, criticată pentru ținuta fiicei sale! Cum a apărut North West, la 12 ani, în vizita familiei la Roma. “E prea …”)

Tags:
Iți recomandăm
Ipoteză șocantă a medicilor: Boala de care suferă Donald Trump ar putea duce la AMPUTARE. Cu ce complicații s-ar putea confrunta președintele american
Showbiz internațional
Ipoteză șocantă a medicilor: Boala de care suferă Donald Trump ar putea duce la AMPUTARE. Cu ce complicații…
Cum l-au pregătit Kate Middleton și Prințul William pe fiul lor, Prințul George, să fie rege. Ce lecție i-au dat
Showbiz internațional
Cum l-au pregătit Kate Middleton și Prințul William pe fiul lor, Prințul George, să fie rege. Ce lecție…
Propunere AUR la Legea Educației: Elevii și profesorii să spună „Tatăl Nostru” la începutul orelor
Mediafax
Propunere AUR la Legea Educației: Elevii și profesorii să spună „Tatăl Nostru” la...
Concediu de coșmar pentru o turistă într-un hotel 4* din Neptun: Ce a găsit în cameră
Gandul.ro
Concediu de coșmar pentru o turistă într-un hotel 4* din Neptun: Ce a...
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe...
COVID-19 revine în forță la început de an școlar: „Avem o creștere de peste 80% pe săptămână”. Simptome neobișnuite la copii
Adevarul
COVID-19 revine în forță la început de an școlar: „Avem o creștere de...
Elena Lasconi îl atacă pe Nicușor Dan: „După ce am avut 10 ani un dulap călător la Cotroceni, ne-am trezit cu o noptieră”
Digi24
Elena Lasconi îl atacă pe Nicușor Dan: „După ce am avut 10 ani...
Al doilea aeroport din România elimină restricțiile privind transportul lichidelor în bagajul de mână
Mediafax
Al doilea aeroport din România elimină restricțiile privind transportul lichidelor în bagajul de...
Parteneri
Imagini WOW cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul în toată splendoarea! Arată fantastic
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini WOW cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat...
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
Prosport.ro
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Boala din cauza căreia Andreea Marin a slăbit 5 kg: „A fost mai neplăcut!” Ce spune despre viața sentimentală, după despărțirea de Adrian Brâncoveanu: „Sunt foarte matură și foarte asumată în ceea ce fac!”
Click.ro
Boala din cauza căreia Andreea Marin a slăbit 5 kg: „A fost mai neplăcut!” Ce...
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
WOWBiz.ro
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în...
Putin și Xi și-au uitat microfonul deschis în timp ce discutau de „transplanturi de organe”, „nemurire” și „viața la 150 de ani”
Antena 3
Putin și Xi și-au uitat microfonul deschis în timp ce discutau de „transplanturi de organe”,...
Cum explică Viorica Dăncilă prezența ei la parada militară de la Beijing. Răspunsul pentru Oana Țoiu
Digi 24
Cum explică Viorica Dăncilă prezența ei la parada militară de la Beijing. Răspunsul pentru Oana...
VIDEO Un polițist a fost lovit cu mașina de un șofer care n-a respectat semnalele lui, în Eforie Nord. Momentul a fost surprins de came
Digi24
VIDEO Un polițist a fost lovit cu mașina de un șofer care n-a respectat semnalele...
Chinezii au adus în România Geely Cityray - „Dacia Duster killer” – prețuri și dotări
Promotor.ro
Chinezii au adus în România Geely Cityray - „Dacia Duster killer” – prețuri și dotări
O femeie a fost lovită în cap cu maceta de partenerul ei, în București. 4 martori au mințit că nu au știut despre incident
kanald.ro
O femeie a fost lovită în cap cu maceta de partenerul ei, în București. 4...
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
StirileKanalD
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la...
FOTO Viorica Dăncilă, prezentă la parada militară organizată la Beijing! Ce ținută a ales să poarte aceasta?
kfetele.ro
FOTO Viorica Dăncilă, prezentă la parada militară organizată la Beijing! Ce ținută a ales să...
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
WOWBiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat...
ANAF scoate la vânzare o casă cu două etaje şi un teren de 250mp, în Sibiu. Preţul cerut
observatornews.ro
ANAF scoate la vânzare o casă cu două etaje şi un teren de 250mp, în...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Vezi că diseară la 18:00 ne vedem la hotel! - Sunt soțul ei...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Vezi că diseară la 18:00 ne vedem la hotel! - Sunt...
Zvon: Samsung Z TriFold este aproape de lansare, împreună cu Project Moohan XR. Când?
go4it.ro
Zvon: Samsung Z TriFold este aproape de lansare, împreună cu Project Moohan XR. Când?
Întrebare de cultură generală. Câte fusuri orare există în lume?
Descopera.ro
Întrebare de cultură generală. Câte fusuri orare există în lume?
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Viva.ro
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă,...
Ilie Bolojan îmbrăcat în colanți, erou de benzi desenate. Cum s-a născut Super Bolo și cum a reacționat actualul premier când a văzut imaginile
Fanatik.ro
Ilie Bolojan îmbrăcat în colanți, erou de benzi desenate. Cum s-a născut Super Bolo și...
Cum a apărut îmbrăcată Andreea Hanca la Farul – Petrolul. Ținuta purtată de soția lui Sergiu Hanca a atras toate privirile în tribune
Fanatik.ro
Cum a apărut îmbrăcată Andreea Hanca la Farul – Petrolul. Ținuta purtată de soția lui...
Statul vrea bani de la români. Trebuie să achitați minim 500 de lei începând de vineri. Termenul final este 12 septembrie
Capital.ro
Statul vrea bani de la români. Trebuie să achitați minim 500 de lei începând de...
BOMBĂ în showbiz! Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul care i-a bucurat pe fani!
Romania TV
BOMBĂ în showbiz! Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul care i-a bucurat...
Cine a câștigat prima ediție a turneului de la București
Go4Games
Cine a câștigat prima ediție a turneului de la București
Traian Băsescu l-a învățat personal. Dan Diaconescu a recunoscut secretul care îi unește: Nea Traiane, de ce…?
Capital.ro
Traian Băsescu l-a învățat personal. Dan Diaconescu a recunoscut secretul care îi unește: Nea Traiane,...
Proiect istoric în Capitală, așteptat de decenii. Primul pas a fost făcut
evz.ro
Proiect istoric în Capitală, așteptat de decenii. Primul pas a fost făcut
Orașul din România în care un APARTAMENT cu 2 camere costă doar 9.000 € acum, în septembrie 2025
Gandul.ro
Orașul din România în care un APARTAMENT cu 2 camere costă doar 9.000 € acum,...
Prinţişorul Craiovei, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: Vechituri
as.ro
Prinţişorul Craiovei, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: Vechituri
Detaliile picante din viața ei de cuplu pe care Maria i le-a spus lui Cătălin. „Când sărută...” Ce nu s-a difuzat la TV
A1
Detaliile picante din viața ei de cuplu pe care Maria i le-a spus lui Cătălin....
Tragedie cutremurătoare la un celebru festival! Un bărbat a fost găsit mort într-o baltă de sânge. Crima odioasă le-a dat fiori tuturor participanților. Declarațiile polițiștilor: „Căutăm indicii care ar putea duce la identificarea suspectului”
radioimpuls.ro
Tragedie cutremurătoare la un celebru festival! Un bărbat a fost găsit mort într-o baltă de...
Gigi Becali, contre dure în direct cu Marian Aliuță: „Când mi-ai dat tu mie bani împrumut?”
Fanatik.ro
Gigi Becali, contre dure în direct cu Marian Aliuță: „Când mi-ai dat tu mie bani...
Suma uriașă pe care o pierde cel bine plătit bugetar al țării, după reforma lui Bolojan. Surpriza neplăcută din proiectul adoptat
Fanatik.ro
Suma uriașă pe care o pierde cel bine plătit bugetar al țării, după reforma lui...
Știrile zilei, 29 august 2025
Yellow News
Știrile zilei, 29 august 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
LIVE VIDEO | Marea finală Insula Iubirii 2025: Află primul cine pleacă acasă cu iubita și cine cu ...
LIVE VIDEO | Marea finală Insula Iubirii 2025: Află primul cine pleacă acasă cu iubita și cine cu ispita!
Unde au urmărit concurenții finala Insula Iubirii. Surpriză: cu cine a apărut Marian Grozavu la ...
Unde au urmărit concurenții finala Insula Iubirii. Surpriză: cu cine a apărut Marian Grozavu la terasă
Horoscop 4 septembrie 2025. Zodia care se simte stingheră în cuplu
Horoscop 4 septembrie 2025. Zodia care se simte stingheră în cuplu
Maria l-a dat de gol pe Marius Avram. I-a spus lui Cătălin Brînză ce nu face în intimitate: „Nu ...
Maria l-a dat de gol pe Marius Avram. I-a spus lui Cătălin Brînză ce nu face în intimitate: „Nu folosește limba”
TVA-ul ar putea crește în 2026 pentru această ramură a României. Nicușor Dan a făcut anunțul
TVA-ul ar putea crește în 2026 pentru această ramură a României. Nicușor Dan a făcut anunțul
Doliu în sportul românesc! Un mare arbitru s-a stins din viață
Doliu în sportul românesc! Un mare arbitru s-a stins din viață
Vezi toate știrile
×