Kim Kardashian va revolta părinții! De ce nu crede vedeta în „teme pentru acasă”

Kim Kardashian a dezvăluit că „nu crede în temele pentru acasă”, spunând că copiii își petrec deja o mare parte a zilei studiind.

Invitată de influencerul Kai Cenat în emisiunea live „Mafiathon 3”, Kim a spus că temele ar trebui „lăsate pentru la școală”.

„Să vă spun de ce. Copiii sunt la școală opt ore pe zi”, a spus ea. „Când vin acasă, mai au nevoie și să facă sport, să aibă o viață, să petreacă timp cu familia lor. Cred că temele ar trebui lăsate pentru la școală.”

În vârstă de 44 de ani, Kim are patru copii cu fostul ei soț Kanye West – North, în vârstă de 12 ani, Saint, de nouă ani, Chicago, de șapte ani și Psalm, de șase ani, conform THE INDEPENDENT.

Ce părere au surorile lui Kim despre educația copiilor la școală

Remarcile lui Kim sunt asemănătoare opiniilor împărtășite de surorile ei, Kourtney, în vârstă de 46 de ani, și Khloe, în vârstă de 41 de ani.

În luna mai, în timpul unei apariții la podcastul „Khloe in Wonder Land” al lui Khloe, Kourtney a spus că conceptul de școală i se pare „învechit”.

„Cred că a trăi autentic înseamnă să nu te conformezi la diverse lucruri”, a spus Kourtney, care are patru copii cu vârste între 15 ani și 20 de luni. „Să spunem: sistemul școlar. Mă gândesc: „De ce merg copiii la școală?” Într-adevăr, este ceva atât de învechit”, a spus ea.

Kourtney a explicat:

„Apoi încep să mă gândesc și apoi copiii mei îmi trimit videoclipuri despre „De ce merg copiii la școală?” Unde apar oameni cu adevărat de succes care spun: „Copiii mei nu merg niciodată la școală și nu o vor face niciodată”. Și mă gândesc: „OK, care este scopul aici? Vrei să înveți acasă? Hai să facem asta.'”

Khloe a fost de acord cu sora ei mai mare, spunând că și ea este mult mai mult o „persoană care face homeschooling”.

Cum a sărbătorit Kim Kardashian absolvirea facultății de drept

Kim poate că nu crede în temele pentru acasă pentru copiii ei, dar vedeta și-a terminat recent stagiul de patru ani la facultatea de drept și își continuă eforturile de a deveni avocat.

Realizarea a fost sărbătorită cu o petrecere surpriză de absolvire, în Beverly Hills, în mai.

O sursă a declarat la acea vreme că Kim a crezut că participă la un „brunch obișnuit în familie”, dar prietenii și familia ei i-au organizat o petrecere surpriză.

„Toți sunt entuziasmați și mândri de ea și au vrut să o surprindă pentru a sărbători această realizare”, a spus sursa. „Mentorii ei de la școala de drept au surprins-o și ei, nu avea nici o idee că vor fi acolo.”

Potrivit sursei, Kim a trecut un test de responsabilitate profesională, un examen de tip “răspunsuri multiple” de 60 de minute, care este o condiție prealabilă pentru examenul de barou.

Kim va putea practica avocatura în California dacă trece de examenul de barou.

