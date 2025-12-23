Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Vedeta TV, la Terapie Intensivă după ce a suferit mai multe stopuri cardiace. Starea ei este critică

Vedeta TV, la Terapie Intensivă după ce a suferit mai multe stopuri cardiace. Starea ei este critică

De: Irina Vlad 23/12/2025 | 08:14
Mickey Lee (35 de ani), concurenta din sezonul 27 al emisiunii Big Brother, se află în stare critică după ce a suferit mai multe stopuri cardiace/ sursă foto: social media

Mickey Lee (35 de ani), concurenta din sezonul 27 al emisiunii Big Brother, se află în stare critică după ce a suferit mai multe stopuri cardiace. Femeia se află internată pe secția de terapie intensivă, iar starea sa de sănătate este critică.

Mickey Lee, fosta concurentă de la Big Brother, a suferit o serie de stopuri cardiace din cauza complicațiilor unei gripe. Familia ei se confruntă în prezent cu o presiune emoțională și financiară enormă din cauza facturilor medicale tot mai mari, precum și din cauza costurilor continue de îngrijire și recuperare.

Mickey Lee este internată în stare gravă

„Astăzi, ne reunim cu inima grea pentru a vă cere sprijinul. Mickey a suferit recent o serie de stopuri cardiace și se află acum la terapie intensivă, în stare critică, dar stabilă. Ea este înconjurată de profesioniști din domeniul medical și de cei dragi, dar drumul care o așteaptă va fi lung și dificil”. a scris organizatorul GoFundMe, Kori Smith, pe pagina de strângere de fonduri.

Campania de strângere de fonduri pentru va ajuta la acoperirea cheltuielilor medicale nedecontate de asigurare, precum și a costurilor pentru terapia intensivă și îngrijirea de specialitate, reabilitare și recuperare, precum și a costurilor de călătorie, cazare și alte costuri conexe ale familiei.

„Mickey a atins atât de multe vieți prin curajul, personalitatea îndrăzneață și prezența de neuitat în Big Brother. Să-i arătăm aceeași dragoste și sprijin acum, când are cea mai mare nevoie”, se arată într-un mesaj al familiei tinerei.

Mickey este o organizatoare de evenimente originară din Jacksonville, Florida. În prezent, ea locuiește în Atlanta. Luni, 22 decembrie, organizatorul paginii de strângere de fonduri a anunțat că s-au strâns în total 6.099 de dolari din suma totală de 13.000 de dolari pe care și-a propus-o. Mickey a apărut în cel mai recent sezon al emisiunii Big Brother de la CBS, difuzată în perioada 10 iulie – 28 septembrie.

Serialul de lungă durată prezintă un grup de concurenți, cunoscuți sub numele de „oaspeți”. Oaspeții locuiesc împreună într-o casă special construită, în timp ce formează alianțe, rivalități și strategii sociale pentru a evita eliminarea.

Concurenții sunt eliminați din casă în fiecare săptămână, iar toți cei din casă se luptă pentru premiul în valoare de 750.000 de dolari. Mickey Lee a fost eliminată din casă în timpul episodului din 4 septembrie 2025, după 59 de zile petrecute în casa Big Brother.

