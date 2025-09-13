Ispita de la Insula Iubirii 2025, dezvăluiri după finalul emisiunii. Dependența a terminat-o: ”Pot să spun că am avut sevraj”

Pentru unele ispite, zilele petrecute pe Insula Iubirii au fost un adevărat test de rezistență. În cazul Mihaelei Mincu, experiența s-a dovedit mult mai dificilă decât se aștepta. Deși a stat doar zece zile în Thailanda, ceva i-a lipsit atât de mult încât a simțit că nu mai poate face față.

Abia după ce s-a întors acasă, Mihaela a recunoscut ce anume a pus-o la încercare: lipsa telefonului mobil și a accesului la social media. Tânăra a realizat acolo cât de dependentă este de tehnologie.

„Pot să spun că a fost groaznic fără telefon mobil. Am realizat pe insulă că cea mai mare dependență a mea este telefonul. Social media de fapt. Pe insulă am avut un telefon doar pentru poze. Nu puteam să-l folosim în alt scop că eram ca la Big Brother, toate camerele erau pe noi, nu puteam face nimic. (…) Pot să spun că am avut sevraj la detoxul ăsta. A fost ceva… Am ținut tableta de pe care puneam muzică doar la mine, doar ca să simt un gadget în mână”, a spus Mihaela pentru libertatea.

Ispita a trecut prin momente dificile pe Insulă

Momentul în care și-a recuperat telefonul a fost pentru ea unul de neuitat. Emoția revederii cu „prietenul” de care fusese despărțită brusc i-a lăsat impresia unei revelații.

„Telefoanele ni s-au luat brusc, au venit cu o cutie și ne-au zis să le predăm. Aia a fost tot. Nu am mai apucat să spun nici „pa’, nici „la revedere” telefonului meu. Când l-am primit înapoi am zis că l-am văzut pe Dumnezeu. E foarte grea ruperea de realitate pentru că singurul acces este la YouTube, nu ai televizor, nu știi cât e timpul, nu știi în ce zi ești. E o perioadă de acomodare. După câteva zile te acomodai și nici nu mai conta în ce zi ești. (…) Eu am stat cel mai mult în apă. Am fost rățușca insulei. Shopping am putut să facem la finalul emisiunii și pe la date-uri. Am primit și cadouri”, a mărturisit fosta ispită.

Chiar dacă aventura s-a încheiat mai repede decât și-ar fi dorit, Mihaela spune că ar reveni în show, dar nu în rolul de ispită, ci în postura de… prezentatoare.

CITEȘTE ȘI:

Un nou cuplu s-a format după Insula Iubirii 2025. Cele două ispite au venit de mână, pentru a urmări marea finală a show-ului de la Antena 1

BOMBĂ în showbiz! A recunoscut că formează un cuplu cu una dintre cele mai râvnite ipsite de la Insula Iubirii 2025