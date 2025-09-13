BOMBĂ în showbiz! A recunoscut că formează un cuplu cu una dintre cele mai râvnite ipsite de la Insula Iubirii 2025

Insula Iubirii nu este doar locul unde cuplurile vin să-și testeze relațiile. După marea finală, au ieșit la iveală legături neașteptate între ispite. Mattia Carnessali a surprins fanii reality show-ului cu dezvăluirea făcută despre viața lui personală: se iubește cu o ispită!

În timpul filmărilor, Mattia a atras privirile și inima Biancăi, concurenta care venise în Thailanda alături de iubitul ei, Marian. Relația dintre cei doi a părut să prindă contur, iar Mattia declara atunci că și-ar dori să o cunoască mai bine și în afara emisiunii. Totuși, finalul a fost diferit de cum s-ar fi așteptat mulți.

Bianca a decis, în marea finală, să plece singură, fără Marian, dar, la scurt timp, s-a împăcat cu partenerul ei și a renunțat definitiv la idila cu ispita italiană.

Mattia se iubește cu una dintre ispite

Ei bine, de aici încolo lucrurile au luat o turnură total neașteptată. Dacă toată lumea se întreba cu cine va forma un cuplu Mattia după încheierea emisiunii, răspunsul a venit abia acum: nu cu Bianca și nici cu vreo altă fostă concurentă, ci chiar cu o colegă de pe Insula Iubirii.

Mattia Carnessali trăiește de aproximativ șapte luni o relație cu Cristina Scarlaveschi, una dintre cele mai dorite ispite de pe insula băieților. Cei doi au ținut discreția cât au putut, dar, în cele din urmă, Mattia a confirmat povestea de dragoste la XNS, scrie spynews.ro.

Mai mult, întrebat ce ispită ar fi ales să părăsească insula dacă ar fi avut această opțiune, Mattia nu a stat pe gânduri: ar fi plecat alături de Cristina. Răspunsul său a ridicat și mai multe semne de întrebare, semn că între cei doi atracția exista încă din perioada filmărilor.

Acum, Mattia și Cristina nu se mai ascund. Au recunoscut că sunt „într-o cunoaștere” și au luat prin surprindere fanii emisiunii.

Insula Iubirii continuă să facă surprize chiar și după ce camerele de filmat s-au oprit. Dacă pentru unii tentațiile s-au încheiat odată cu finala, pentru Mattia și Cristina totul pare să fi fost doar începutul.

CITEȘTE ȘI:

Ce s-a întâmplat cu invitațiile la nunta Ellei cu Andrei de la Insula Iubirii, de fapt. Evenimentul trebuia sa aibă loc mâine, 13 septembrie

Ella Vișan, prima reacție după ce CANCAN.RO a demostrat că a mințit în legătură cu despărțirea de ispita Teo: ”Recunosc…”