Un nou cuplu s-a format după Insula Iubirii 2025. Cele două ispite au venit de mână, pentru a urmări marea finală a show-ului de la Antena 1

Nu doar concurenții reușesc să ia publicul prin surprindere cu relațiile lor, ci și ispitele par să fi intrat în jocul iubirii, demonstrând că și pentru ele insula poate fi un început de poveste.

După cum vă spuneam, ispitele și-au făcut apariția în ziua marii finale insula iubirii la Berăria H. Dacă majoritatea au ales să apară câte doi, ca prieteni buni sau colegi de show, surpriza serii a venit de la Dan Dumitraș și Mihaela Mincu. Cei doi au intrat ținându-se de mână, iar gestul nu a trecut neobservat. Publicul prezent și ceilalți participanți au ridicat imediat sprâncenele și au început să șușotească: s-a născut oare un nou cuplu chiar dintre ispite?