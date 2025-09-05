Un nou cuplu s-a format după Insula Iubirii 2025. Cele două ispite au venit de mână, pentru a urmări marea finală a show-ului de la Antena 1

Insula Iubirii s-a încheiat, dar poveștile continuă și după ce camerele s-au stins. Miercuri seara, la Berăria H, unde s-a organizat vizionarea marii finale a sezonului, atmosfera a fost una explozivă. Ispitele care au venit să sărbătorească împreună finalul unei ediții intense au atras atenția tuturor.
Nu doar concurenții reușesc să ia publicul prin surprindere cu relațiile lor, ci și ispitele par să fi intrat în jocul iubirii, demonstrând că și pentru ele insula poate fi un început de poveste.
După cum vă spuneam, ispitele și-au făcut apariția în ziua marii finale insula iubirii la Berăria H. Dacă majoritatea au ales să apară câte doi, ca prieteni buni sau colegi de show, surpriza serii a venit de la Dan Dumitraș și Mihaela Mincu. Cei doi au intrat ținându-se de mână, iar gestul nu a trecut neobservat. Publicul prezent și ceilalți participanți au ridicat imediat sprâncenele și au început să șușotească: s-a născut oare un nou cuplu chiar dintre ispite?
Sigur, cei doi nu au făcut declarații oficiale, dar semnele sunt greu de ignorat. Ținutul de mână, privirile complice și apariția împreună par să spună mai mult decât ar vrea să recunoască. Dacă la filmări rolul lor era să pună la încercare relațiile altora, se pare că în culise tocmai și-au testat și descoperit propria compatibilitate.
Rămâne de văzut dacă relația lor va continua și în afara reflectoarelor sau dacă cei doi sunt doar prieteni și au ales să își facă intrarea ținându-se de mână.
