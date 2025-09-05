Hamude și-a schimbat total viața după participarea la Insula iubirii! Cum a urmărit ultimul sezon de la Antena 1

La aproape zece ani de la participarea în cel de-al doilea sezon al reality show-ului „Insula Iubirii”, Hamude Kilani se află într-o cu totul altă etapă a vieții. Cunoscut pentru apariția sa în cadrul emisiunii difuzate de Antena 1, unde a intrat în competiție alături de fosta sa parteneră, Loredana, fostul concurent a ales să își construiască un drum diferit, departe de reflectoare.

Experiența sa pe insula din Thailanda a atras atenția publicului prin intensitatea momentelor și prin evoluția neașteptată a relației de cuplu. Intrat în emisiune cu intenția de a-și testa legătura amoroasă, Hamude s-a confruntat cu una dintre cele mai dificile încercări din viața sa. Finalul aventurii nu a fost cel dorit, dar episodul a rămas unul de referință pentru istoria show-ului, fiind comentat intens de fani și privit ca un exemplu al felului în care tentațiile și presiunea mediatică pot influența un cuplu.

Cum și-a schimbat Hamude viața

După încheierea filmărilor, acesta a luat o decizie radicală: și-a schimbat complet direcția vieții. În loc să rămână ancorat în atenția publicului, a preferat să se mute în Anglia, unde și-a găsit liniștea și un cadru mai stabil pentru a-și reconstrui viitorul. Alegerea s-a dovedit a fi un punct de cotitură, oferindu-i șansa de a se reinventa personal și profesional.

„Acum am 35 de ani, atunci aveam 25 de ani, adică eram niște copii. Trăiam altfel viața și aveam alte concepții. Așa a fost corect pentru povestea noastră să se încheie acolo. Am ales să fac un total reset și m-am mutat în Anglia. Am pe surioara mea acolo și am ales să-mi clădesc viața în altă țară”, a spus Hamude pentru Spynews.ro

Anii petrecuți peste hotare au însemnat pentru el nu doar o desprindere de imaginea de „concurent de reality show”, ci și o maturizare în plan personal. Departe de România și de valul de comentarii stârnit în perioada participării la emisiune, Hamude și-a creat o existență mai echilibrată, axată pe stabilitate și dezvoltare. Această transformare l-a ajutat să privească retrospectiv momentele trăite în Thailanda ca pe o lecție valoroasă, chiar dacă în acel moment lucrurile păreau dificile.

Chiar și așa, legătura cu „Insula Iubirii” nu s-a rupt complet. Chiar dacă nu s-a mai aflat în prim-plan, Hamude a continuat să urmărească fenomenul și să observe evoluția emisiunii de-a lungul timpului. Reality show-ul a cunoscut transformări importante în aproape un deceniu, însă pentru foștii concurenți rămâne o experiență definitorie, care și-a lăsat amprenta asupra vieții lor.

„Eu cred că totul se întâmplă cu un scop. Nu doar pentru noi, cei care am fost la ‘Insula’, dar și pentru cei care s-au uitat, oamenii au învățat ceva din experiența asta”, a mai spus el pentru sursa citată mai sus.

CITEȘTE ȘI: Teo a recunoscut ADEVĂRUL după Insula Iubirii: Ce sentimente are pentru Ella, de fapt

Ella și Teo nu s-au putut abține la dream date! Cei doi au marcat încă un moment intim