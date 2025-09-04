Scandalul de la Insula Iubirii continuă și după show! Oana Monea îi dă lovitura de graţie Mariei: e bună de plată! A ”lovit-o” cu 30.000 €!

Dacă credeați că odată cu sfârșitul sezonului 9 Insula Iubirii s-au încheiat și scandalurile…vă înșelați! În urmă cu câteva zile vă spuneam cum s-a iscat un mare circ pe insula din Thailanda, atunci când soția ar fi snopit-o în bătaie pe ispită. CANCAN.RO vine din nou cu detalii în exclusivitate! Oana Monea a dat-o în judecată pe Maria și…nu are pretenții mari! Vrea doar 30.000 de euro daune morale!

Maria și Marius au venit să își testeze iubirea, după ce bărbatul a mai călcat strâmb în trecut și a pretins că a vorbit 47 de minute cu ”banca”. Chiar și după ce a fost prins, soția l-a iertat rapid, iar în cadrul show-ului, bărbatul a comis-o din nou, destul de rapid, sincer! A căzut în ispită cu Oana Monea și a șters imediat cu buretele 10 ani de mariaj! După ce a picat în mrejele frumoasei blondine, parcă Maria nici nu ar fi existat un deceniu în viața lui. Marius a ales să plece de pe insulă cu Oana, iar Maria a ales să plece…singură! Au dat nas în nas toți 3 înainte de plecarea în România și…a ieșit maaare scandal (VEZI AICI). Acum, Maria, cum-necum, va trebui să scoată din buzunar 30.000 de euro!

Oana Monea a dat-o în judecată pe soția lui Marius! Maria e bună de plată

Sursele CANCAN.RO ne-au dezvăluit următoarea mișcare a Oanei Monea! După filmările de la Insula Iubirii, se pare că nu s-a încheiat securea războiului între cele două femei ale „bărbatului fatal”. Finala emisiunii ne-a arătat că Marius și Maria sunt în continuare împreună și au dat uitării cele întâmplate pe insulă. Dar, Oana nu lasă lucrurile chiar așa, la voia întâmplării. După ce s-au atactat în mediul online și Maria a afirmat faptul că a existat un conflict între ea și Oana, dând de înțeles, că într-adevăr a bătut-o, acum, ispita supremă i-a dat knockout!

Tot sursele CANCAN.RO afirmă faptul că frumoasa ispită a intentat procesul împotriva Mariei, iar aceasta a primit deja notificarea de chemare în judecată. Contrariată din cauza declarațiilor pe care soția lui Marius le face în online, Oana Monea a decis să îi dea lovitura de grație. Și nu s-a răzbunat prin Marius, fostul ei iubit…Nu, nu! Ci cere doar 30.000 de euro daune morale de la Maria pentru denigrare. O nimica toată, nu-i așa? Și un aspect foarte important, sursele noastre ne-au mai spus că ispita a strâns dovezi scrise de la colegii de pe Insulă pentru a se demonstra că nu a existat niciun conflict între ele la mijloc! Scopul Mariei? Hmmm…poate defăimare, poate răzbunare? Lăsăm la interpretarea voastră, oricum…decizia o va lua judecătorul, în cele din urmă!

După ce au revenit în România, Maria Avram a terorizat-o pe Oana, scriindu-i mai multe mesaje ofensatoare și jignitoare. Atât Oana, cât și Maria au vorbit despre acest subiect, iar soția lui Marius și-a asumat vulnerabilitatea în fața producătorilor de la Insula Iubirii, la filmările finale.

