Acasă » Știri » Antena 1 a dat lovitura cu Insula iubirii 2025! Finala, urmărită cu sufletul la gură de români

Antena 1 a dat lovitura cu Insula iubirii 2025! Finala, urmărită cu sufletul la gură de români

De: Mirela Loșniță 04/09/2025 | 13:35
Antena 1 a dat lovitura cu Insula iubirii 2025! Finala, urmărită cu sufletul la gură de români
Sursa foto: captură TV

Antena 1 a dat lovitura cu Insula Iubirii 2025. Finala a fost urmărită cu sufletul la gura de milioane de români din întreaga țară. Cele 21 de zile petrecute pe insulă s-au încheiat, iar concurenții au plecat acasă cu lecții pe care nu le vor uita toată viața. Unii au plecat mai puternici, iar alții au încercat să mearga mai departe și să își vadă în continuare de viață cu sau fără partener.

Anul acesta Insula Iubirii a fost plină de surprize. Cei 12 concurenți care au format 6 cupluri au ajuns la finaluri diferite, dar la fel de semnificative pentru parcursul și transformarea lor personală. Cele 20 de ispite care au jucat un rol esențial în testarea relațiilor, au demonstrat că sentimentele adevărate pot ieși la suprafață atunci când apar oamenii potriviți la momentul potrivit.

Antena 1 a dat lovitura cu Insula iubirii 2025!

Sezonul 9 Insula iubirii a ajuns aseară la sfârșit cu numeroase ceremonii ale focului încărcate de tensiuni care au ajuns la cote maxime. Emisiunea care s-a difuzat pe Antena 1 a fost 1i de această dată lider de audiență, fiind urmărită și de această data de către întreaga țară. În intervalul 20:28-24:40, la nivelul publicului comercial, cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, Antena 1 a nregistrat 8.4 puncte de rating și 35.6% cotă de piaţă, conform informațiilor oferite de Kantar Media.

La nivelul publicului urban, Antena 1 a condus clasamentul cu 6.5 puncte de rating și 22.8% cotă de piață, spre deosebire de ProTV care avea 4.4 puncte de rating și 15.5% cotă de piață. La nivel național Antena 1 s-a clasat pe primul loc înregistrând 6.2 puncte de rating și 22.3% cotă de piață, față de PRO TV care avea 5 puncte de rating și 18.0% cotă de piață. Minutul de maximă audiență a fost atins de la ora 22:41 unde peste 1,4 milioane de telespectatori au stat cu sufletul la gură în fața televizoarelor.

Câți BANI au primit cuplurile de la Insula Iubirii 2025, de fapt, pentru a participa la reality show-ul produs de Antena 1
Câți BANI au primit cuplurile de la Insula Iubirii 2025, de fapt, pentru...
Vin ninsorile mai repede decât ne așteptam! Pe ce dată ninge în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Vin ninsorile mai repede decât ne așteptam! Pe ce dată ninge în București,...

La ceremonia focului, cuplurile au avut de luat decizii importante. Marian și Bianca au ales să plece acasă separați, dar în prezent au hotărât să își acorde o nouă șansă și își trăiesc fericiți povestea de dragoste, iar Marius și Maria, singurul cuplu căsătorit, au decis la bonfire să își spună adio. Deși Marius era extrem de hotărât să înceapă o nouă relație cu Oana Monea, lucrurile au luat o altă întorsură, iar Maria și Marius s-au împăcat.

Ella și Andrei, cei care aveau și nunta în acest an, au decis sa plece acasă separați și așa au rămas și în prezent. Cei doi au plecat acasă cu ispitele, dar în prezent cele două relații nu au funcționat.

Citește și: Maria Avram a terorizat-o pe Oana Monea, după ce i-a furat soțul! Ce mesaje îi scria la miez de noapte

Andrei Lemnaru, ispită la Insula Iubiri 2026? Cum ar putea ajunge ex-logodnicul Ellei Vișan ispită la sezonul 10 al show-ului de la Antena 1

Tags:
Iți recomandăm
A fost găsită arma cu care Emil Gânj a omorât-o pe Anda. Incredibil cine și unde a făcut descoperirea șocantă
Știri
A fost găsită arma cu care Emil Gânj a omorât-o pe Anda. Incredibil cine și unde a făcut…
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 5 septembrie, de la ora 15.00
Știri
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 5 septembrie, de la ora 15.00
Cum pot consumatorii să aleagă furnizori mai ieftini de energie electrică. Procedura este gratuită, explică Ivan
Mediafax
Cum pot consumatorii să aleagă furnizori mai ieftini de energie electrică. Procedura este...
Noi alerte ANM: două zile de caniculă în România. Elena Mateescu: „O lună septembrie mai caldă ca de obicei”
Gandul.ro
Noi alerte ANM: două zile de caniculă în România. Elena Mateescu: „O lună...
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe...
Un medicament comun pentru inimă, luat de milioane de oameni, ar putea crește riscul de deces
Adevarul
Un medicament comun pentru inimă, luat de milioane de oameni, ar putea crește...
Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din București în Italia, ordonată de un fost soldat american. Cum a decurs
Digi24
Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din...
Ministrul Energiei a prezentat strategia guvernamentală pentru independența energetică a României
Mediafax
Ministrul Energiei a prezentat strategia guvernamentală pentru independența energetică a României
Parteneri
Cum arată și ce face acum Raluca Zenga, fosta soție a lui Walter Zenga! E total schimbată acum și are o meserie neobișnuită
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată și ce face acum Raluca Zenga, fosta soție a lui Walter Zenga! E...
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
Prosport.ro
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini...
Ce ispite la Insula Iubirii?! Vedetele din România care au făcunt senzatie pe străzile din Capitală
Ciao.ro
Ce ispite la Insula Iubirii?! Vedetele din România care au făcunt senzatie pe străzile din...
Brigitte, câștig de cauză în procesul cu Raluca Podea! „Și-a făcut imagine pe spatele meu că am fost nevasta lui Ilie Năstase! Aștept banii!” Nevasta lui Pastramă a fugit iar la Dubai!
Click.ro
Brigitte, câștig de cauză în procesul cu Raluca Podea! „Și-a făcut imagine pe spatele meu...
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
WOWBiz.ro
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în...
O fată de 18 ani a câștigat 15 milioane de dolari în 2 săptămâni, pe OnlyFans. Cum își apără cariera controversată
Antena 3
O fată de 18 ani a câștigat 15 milioane de dolari în 2 săptămâni, pe...
VIDEO Fată de 15 ani din Elveția, agresată sexual în Gara de Nord din București. Individul a fost reținut de polițiști
Digi 24
VIDEO Fată de 15 ani din Elveția, agresată sexual în Gara de Nord din București....
Poliţişti „atacați” de ploşniţe în sediile Poliţiei Capitalei: zece au ajuns la spital!
Digi24
Poliţişti „atacați” de ploşniţe în sediile Poliţiei Capitalei: zece au ajuns la spital!
Așteptarea a luat sfârșit! Dacia Duster și Bigster vor fi disponibile cu cutie automată și 4x4!
Promotor.ro
Așteptarea a luat sfârșit! Dacia Duster și Bigster vor fi disponibile cu cutie automată și...
Culiță Sterp, mesaj emoționant de ziua fiicei lui: „Cea mai mare avere”. Câte luni a împlinit micuța Miray
kanald.ro
Culiță Sterp, mesaj emoționant de ziua fiicei lui: „Cea mai mare avere”. Câte luni a...
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
StirileKanalD
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de...
Ce reacție a avut președintele țării, Nicușor Dan, după ce Viorica Dăncilă nu a fost văzută cu ochi buni în ceea ce privește participarea sa la parada militară organizată la Beijing
kfetele.ro
Ce reacție a avut președintele țării, Nicușor Dan, după ce Viorica Dăncilă nu a fost...
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
WOWBiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat...
Un român a şocat Italia, după ce l-a bătut pe unul dintre adversarii fiului său de 13 ani la un meci de fotbal
observatornews.ro
Un român a şocat Italia, după ce l-a bătut pe unul dintre adversarii fiului său...
BANCUL ZILEI. Aflat la o petrecere, Bulă este abordat de o tipă: - Îmi vine să te invit la mine...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aflat la o petrecere, Bulă este abordat de o tipă: - Îmi vine...
Huawei Mate XTs, cu 16 GB de RAM și trei opțiuni de stocare, este disponibil pentru pre-comandă
go4it.ro
Huawei Mate XTs, cu 16 GB de RAM și trei opțiuni de stocare, este disponibil...
Un impact catastrofal cu o planetă vecină ar putea...
Descopera.ro
Un impact catastrofal cu o planetă vecină ar putea...
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Viva.ro
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă,...
Ianis Hagi, prezentat oficial la Alanyaspor! Fanatik a dezvăluit exclusiv transferul în urmă cu 3 zile. Update
Fanatik.ro
Ianis Hagi, prezentat oficial la Alanyaspor! Fanatik a dezvăluit exclusiv transferul în urmă cu 3...
Culisele uluitoare ale transferului lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev: „Mititelu a negociat direct cu Surkis”. Exclusiv
Fanatik.ro
Culisele uluitoare ale transferului lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev: „Mititelu a negociat direct cu...
Marele artist al României a plecat să dea reprezentație pe scena cerului. Un mare şi smerit actor! Aplauzele rămân pentru eternitate
Capital.ro
Marele artist al României a plecat să dea reprezentație pe scena cerului. Un mare şi...
Încă o veste ȘOCANTĂ în showbizul românesc! Alt cuplu s-a DESPĂRȚIT! Artistul tocmai își ceruse iubita în căsătorie și se pregăteau de nuntă!
Romania TV
Încă o veste ȘOCANTĂ în showbizul românesc! Alt cuplu s-a DESPĂRȚIT! Artistul tocmai își ceruse...
Cine a câștigat prima ediție a turneului de la București
Go4Games
Cine a câștigat prima ediție a turneului de la București
Obligație legală pentru proprietarii de apartamente. Se verifică la 2 ani doar de către specialiști autorizați
Capital.ro
Obligație legală pentru proprietarii de apartamente. Se verifică la 2 ani doar de către specialiști...
Cinci pași esențiali pentru a reduca factura la energie. Costurile devin mult mai mici
evz.ro
Cinci pași esențiali pentru a reduca factura la energie. Costurile devin mult mai mici
Câți BANI au primit cuplurile de la Insula Iubirii 2025, de fapt, pentru a participa la reality show-ul produs de Antena 1
Gandul.ro
Câți BANI au primit cuplurile de la Insula Iubirii 2025, de fapt, pentru a participa...
Prinţişorul Craiovei, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: Vechituri
as.ro
Prinţişorul Craiovei, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: Vechituri
Gestul neașteptat făcut de ispita Teo Costache după finala Insula Iubirii sezonul 9. Fanii au rămas surprinși
A1
Gestul neașteptat făcut de ispita Teo Costache după finala Insula Iubirii sezonul 9. Fanii au...
Totul s-a terminat! Nimeni nu credea că se va ajunge aici. DESPĂRȚIREA care zguduie România! Un celebru cântăreț a spus ADIO iubirii. Reacția dură a partenerei sale
radioimpuls.ro
Totul s-a terminat! Nimeni nu credea că se va ajunge aici. DESPĂRȚIREA care zguduie România!...
Transfer în Cluj între CFR și ”U” pe final de mercato! Pe cine vrea să aducă Ioan Ovidiu Sabău în locul lui Thiam. Exclusiv
Fanatik.ro
Transfer în Cluj între CFR și ”U” pe final de mercato! Pe cine vrea să...
Adrian Mazilu, șocat de ce a găsit în Olanda la Vitesse Arnhem: „Asta îți spuneau, dacă te puneau pe jos la antrenament”
Fanatik.ro
Adrian Mazilu, șocat de ce a găsit în Olanda la Vitesse Arnhem: „Asta îți spuneau,...
Știrile zilei, 1 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 1 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
A fost găsită arma cu care Emil Gânj a omorât-o pe Anda. Incredibil cine și unde a făcut descoperirea șocantă
A fost găsită arma cu care Emil Gânj a omorât-o pe Anda. Incredibil cine și unde a făcut descoperirea șocantă
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 5 septembrie, de la ora 15.00
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 5 septembrie, de la ora 15.00
Test IQ pentru matematicieni | Calculați 8+3-3×6+2(2×3) = ?
Test IQ pentru matematicieni | Calculați 8+3-3×6+2(2×3) = ?
Oana Roman nu iartă pe nimeni: pune la zid derapajele din online şi rupe tăcerea despre relaţia cu ...
Oana Roman nu iartă pe nimeni: pune la zid derapajele din online şi rupe tăcerea despre relaţia cu fostul soţ, Marius Elisei: “Am fost și eu victima unui abuz”
Am aflat cum s-a răzbunat Ella Vișan pe Andrei, după Insula Iubirii 2025. Ce a făcut imediat cum ...
Am aflat cum s-a răzbunat Ella Vișan pe Andrei, după Insula Iubirii 2025. Ce a făcut imediat cum s-a întors în Londra
Cine sunt victimele din accidentul de la Lisabona? Provin din toate colțurile lumii
Cine sunt victimele din accidentul de la Lisabona? Provin din toate colțurile lumii
Vezi toate știrile
×