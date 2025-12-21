Acasă » Știri » Știri externe » Ciuperca misterioasă de la Cernobîl care se hrănește cu radiații. Ce este și cum ar putea fi folosită în beneficiul oamenilor

Ciuperca misterioasă de la Cernobîl care se hrănește cu radiații. Ce este și cum ar putea fi folosită în beneficiul oamenilor

De: Daniel Matei 21/12/2025 | 06:10
Ciuperca misterioasă de la Cernobîl care se hrănește cu radiații. Ce este și cum ar putea fi folosită în beneficiul oamenilor
Sursa foto: Profimedia

Un tip de mucegai descoperit la locul dezastrului nuclear de la Cernobîl pare să se hrănească cu radiații. În acest sens, oamenii de știință au început să se gândească dacă nu cumva această ciupercă nu ar putea fi folosit în scopuri benefice umanității.

În mai 1997, Nelli Jdanova a intrat într-unul dintre cele mai radioactive locuri de pe Pământ: ruinele abandonate ale centralei nucleare de la Cernobîl. Și a observat că nu era singură. Pe tavan, pe pereți și în interiorul conductelor metalice care protejează cablurile electrice, mucegaiul negru se instalase într-un loc despre care se cedea odinioară că este dăunător vieții, scrie BBC.

Pe câmpurile și pădurile de afară, lupii și mistreții își reveniseră în absența oamenilor. Dar chiar și astăzi există zone „fierbinți”, unde se pot găsi niveluri uimitoare de radiații din cauza materialului aruncat din reactor atunci când acesta a explodat.

Asemenea plantelor care caută lumina soarelui, cercetările lui Jdanova au indicat că acel mucegai negru părea atras de radiațiile ionizante. Mucegaiul – format dintr-o serie de ciuperci diferite – părea să facă ceva remarcabil. Nu se instalase doar pentru că muncitorii de la centrală plecaseră. În schimb, Jdanova descoperise în studii anterioare ale solului din jurul Cernobîlului că ciupercile creșteau de fapt spre particulele radioactive care se aflau în zonă. Ulterior, ea a descoperit că acestea ajunseseră la sursa inițială a radiațiilor, camerele din clădirea reactorului care a explodat.

Ce au special aceste organisme?

„Radiotropismul”, așa cum l-a numit Jdanova, era un paradox: radiațiile ionizante sunt în general mult mai puternice decât lumina soarelui, un baraj de particule radioactive care sfâșie ADN-ul, iar proteinele precum gloanțele perforează carnea. Daunele pe care le provoacă pot declanșa mutații dăunătoare, pot distruge celulele și pot ucide organismele.

Împreună cu ciupercile aparent radiotropice, studiile lui Jdanova au descoperit alte 36 de specii de ciuperci obișnuite care creșteau în jurul Cernobîlului. În următoarele două decenii, munca ei de pionierat asupra ciupercilor radiotropice pe care le-a identificat avea să ajungă în afara Ucrainei. Aceasta avea să contribuie la cunoștințele despre o fundație potențial nouă a vieții pe Pământ – una care prosperă pe baza radiațiilor, mai degrabă decât a luminii solare. Și avea să-i determine pe oamenii de știință de la NASA să ia în considerare înconjurarea astronauților lor cu „pereți” de ciuperci pentru o formă durabilă de susținere a vieții.

În centrul acestei povești se află un pigment găsit adesea în formele de viață de pe Pământ: melanina. Această moleculă, care poate varia de la negru la maro-roșcat, este cea care duce la diferite culori ale pielii și părului la oameni. Dar acesta este și motivul pentru care diversele specii de mucegai care creșteau în Cernobîl erau negre. Pereții lor celulari erau plini de melanină. Așa cum pielea mai închisă la culoare protejează celulele noastre de radiațiile ultraviolete (UV), Jdanova bănuia că melanina acestor ciuperci acționa ca un scut împotriva radiațiilor ionizante.

Cum ar putea fi folosite ciupercile de la Cernobîl

Nu doar ciupercile valorificau proprietățile protectoare ale melaninei. În iazurile din jurul Cernobîlului, broaștele cu concentrații mai mari de melanină în celulele lor și, prin urmare, cu o culoare mai închisă, erau mai capabile să supraviețuiască și să se reproducă.

În război, un scut ar putea proteja un soldat de o săgeată prin devierea proiectilului departe de corpul său. Dar melanina nu funcționează așa. Nu este o suprafață dură sau netedă. Radiația – fie ea UV sau particule radioactive – este înghițită de structura sa dezordonată, energia sa fiind disipată în loc să fie deviată. Melanina este, de asemenea, un antioxidant, o moleculă care poate transforma ionii reactivi pe care radiațiile îi produc în materia biologică și îi poate readuce la o stare stabilă. Acum, cercetătorii analizează dacă acest mecanism ar putea fi folosit, de exemplu, pentru a-i apăra pe astronauți de radiațiile din spațiu.

CITEȘTE ȘI:

Ce a prezis celebra Baba Vanga pentru 2026. Omenirea se va întâlni cu o civilizație misterioasă

Fostul manager al lui Michael Schumacher trece prin momente grele. Germanul a fost atacat în propria casă

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce poți mânca la McDonald’s în China cu 27 de lei. Ce povestește o studentă din România
Știri externe
Ce poți mânca la McDonald’s în China cu 27 de lei. Ce povestește o studentă din România
Erika Kirk anunță că îl susține pe JD Vance pentru viitoarele alegeri
Știri externe
Erika Kirk anunță că îl susține pe JD Vance pentru viitoarele alegeri
Cât ar trebui să mâncăm, de fapt, de Crăciun. Un medic trage semnalul de alarmă
Mediafax
Cât ar trebui să mâncăm, de fapt, de Crăciun. Un medic trage semnalul...
HACKED BY AZRAQ x CRY
Gandul.ro
HACKED BY AZRAQ x CRY
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Prosport.ro
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Secretul bine păzit al statuii lui Ioan de Hunedoara: scrisori ascunse în bocancul de bronz
Adevarul
Secretul bine păzit al statuii lui Ioan de Hunedoara: scrisori ascunse în bocancul...
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți din Europa, inclusiv țări care sunt membre NATO
Digi24
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți din...
Ce va indica noua etichetă de pe electrocasnice. Cumpărătorii vor fi primii anunțați
Mediafax
Ce va indica noua etichetă de pe electrocasnice. Cumpărătorii vor fi primii anunțați
Parteneri
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este...
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Click.ro
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Povestea celor 16 secunde din spatele momentului viral de la concertul Coldplay. Kristin Cabot, directoarea de HR: „Am devenit un meme”
Digi 24
Povestea celor 16 secunde din spatele momentului viral de la concertul Coldplay. Kristin Cabot, directoarea...
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească războiul din Ucraina. Era pregătit să fie împușcat
Digi24
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească...
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
go4it.ro
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
Cele mai consumate băuturi din lume au un efect crucial pentru sănătatea oaselor
Descopera.ro
Cele mai consumate băuturi din lume au un efect crucial pentru sănătatea oaselor
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
HACKED BY AZRAQ x CRY
Gandul.ro
HACKED BY AZRAQ x CRY
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Primele imagini după împăcarea cu logodnica! Florin Răducioiu a îndulcit situația la mall
Primele imagini după împăcarea cu logodnica! Florin Răducioiu a îndulcit situația la mall
Ce poți mânca la McDonald’s în China cu 27 de lei. Ce povestește o studentă din România
Ce poți mânca la McDonald’s în China cu 27 de lei. Ce povestește o studentă din România
Misterul care încă bântuie Opera Română: corist găsit mort pe scări, adevărul n-a ieșit la lumină ...
Misterul care încă bântuie Opera Română: corist găsit mort pe scări, adevărul n-a ieșit la lumină nici după 10 ani
Horoscop 21 decembrie 2025. Zodia care se stresează că nu va avea bani de Sărbători
Horoscop 21 decembrie 2025. Zodia care se stresează că nu va avea bani de Sărbători
Cozonacul a ajuns atât de scump, încât românii își cumpără la felie. Ce preț are acum, în decembrie ...
Cozonacul a ajuns atât de scump, încât românii își cumpără la felie. Ce preț are acum, în decembrie 2025
Cadoul de la Moșul “poznaș” l-a lăsat mască! Aurelian Temișan, plot twist înainte de Crăciun
Cadoul de la Moșul “poznaș” l-a lăsat mască! Aurelian Temișan, plot twist înainte de Crăciun
Vezi toate știrile
×