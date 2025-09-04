Acasă » Știri » Andrei Lemnaru, ispită la Insula Iubiri 2026? Cum ar putea ajunge ex-logodnicul Ellei Vișan ispită la sezonul 10 al show-ului de la Antena 1

Andrei Lemnaru, ispită la Insula Iubiri 2026? Cum ar putea ajunge ex-logodnicul Ellei Vișan ispită la sezonul 10 al show-ului de la Antena 1

De: Irina Vlad 04/09/2025 | 09:43
Andrei Lemnaru, ispită la Insula Iubiri 2026? Cum ar putea ajunge ex-logodnicul Ellei Vișan ispită la sezonul 10 al show-ului de la Antena 1
Andrei Lemnaru și ispita Andrușca/ sursă foto: Antena 1
După confruntarea de la ceremonia focului dintre Andrei Lemnaru și ispita Teo, fostul logodnic al Ellei Vișan s-a bucurat de un capital urișa de simaptie din partea fanilor. Rețelele de socializare au ”explodat”, iar concurentul este acum cerut ca ispită în sezonul 10 de la Insula iubirii. 

Înainte de ultima ceremonie a focului de la Insula iubirii – care a avut loc miercuri, 3 septembrie – o parte dintre concurenți au ajuns față în față cu ispitele de care s-au apropiat partenerii lor. Printre aceștia se numără și Andrei Lemnaru – care a avut o întâlnire de gradul zero cu ispita Teo Costache, bărbatul care s-a cuplat cu Ella Vișan în timpul emisiunii.

Fanii îl vor pe Andrei Lemnaru ispită în sezonul 10 de la Insula iubirii

Reamintim că Andrei Lemnaru și Ella Vișan au format un cuplu timp de aproape 4 ani, iar cu doar câteva luni înainte de nunta deja plănuită anul acesta au decis să se spună celui mai dur test al fidelității. Insula iubirii a scos la suprafață adevăruri ascunse și greu de conștientizat, vulnerabilități și comportamente intime în fața camerelor de filmat. Într-un final, toate acestea au dus la despărțire.

După confruntarea de la bonfire dintre Andrei si Teo, fostul logodnic al Ellei s-a bucurat simpatia și aprecierea fanilor. În încercarea de a aflat ce a dus la ruptura de iubita lui, concurentul a purtat o discuție matură și liberă cu rivalul său – vezi AICI.

Ispita Teo și Andrei Lemnaru în timpul bonfire-ului/ sursă foto: Antena 1

Imaginea sa de bărbat imatur – pe care chiar Ella a conturat-o în fața telespectatorilor – a fost imedia înlocuită cu cea a unui bărbat asumat, responsabil și cu picioarele pe pământ. Se poate spune că la acest val de simpatie a contribuit și faptul că el a ieșit cel mai ”șifonat” concurent din acest sezon. Telespectatorii și-au arătat suținerea și admirația pentru atitudinea lui matură în fața celui care i-a furat logodnica, cei mai mulți dintre ei insistând ca acesta își merită rolul de ispită masculină în sezonul 10 al show-ului de la Antena 1.

Ce-i drept, nu ar fi prima dată când acest lucru se întâmplă, ci a 4-a oară: Ionuț Gojman și Bogdan Ionescu (ex-ul lui Hanelore) au devenit ispite după ce au participat în cuplu la Insula iubirii, iar din partea fetelor a fost Deea

”După confruntarea dintre Andrei și Teo, pe paginile media ale acestuia mesajele curg gârlă. Sunt mii de felicitări la adresa lui! Iată câteva capturi pe care tocmai le-am făcut acum o oră! de pe un live Insula Iubirii și de pe tik tok-ul său unde este live cu un alt utilizator! FELICITĂRI ANDREI! Trebuie să revii la Insula Iubirii!”, este mesajul de pe pagina de Facebook Insula tentațiilor.

sursă foto: Tiktok

”Andrei, du-te tu ispită”

”Ai fost top”

”Andrei, îți stă foarte bine cu Andrușca. Vă ador foarte mult și sper să rămâneți împreună”

”Felicitări pentru demintatea ta”

”Andrei ești WOW”

”Bravo, frate! Felicitări pentu gândire”

”Andrei îi dă șah mat lui Teo prin atitudinea lui”

”Teo nu se aștepta, pentru că Ella la descris altfel pe Andrei”, au fost o parte din reacțiile fanilor.

 

Reacție șoc a lui Teo după ce Andrei Lemnaru i-a spus adevărul despre Ella! Blondinei nu i-a venit să creadă

Ella și Teo nu s-au putut abține la dream date! Cei doi au marcat încă un moment intim

