Acasă » Știri » Reacție șoc a lui Teo după ce Andrei Lemnaru i-a spus adevărul despre Ella! Blondinei nu i-a venit să creadă

De: Irina Vlad 03/09/2025 | 08:35
În penultimul episod din acest sezon de la Insula iubirii, Andrei  Lemnaru și Teo Costache au avut o întâlnire de gradul zero. În cadrul unui bonfire special, cei doi au vorbit ca de la bărbat la bărbat. În încercarea de a afla ce a dus la ruptura de iubita lui, concurentul a adoptat o atitudine total diferită de ceea ce auzise ispita de la Ella. 

După ce zilele trecut, Andrei Lemnaru a văzut scenele intime petrecute între Ella Vișan, iubita lui, și ispita Teo, marți, 2 septembrie, cei doi masculi au avut prima confruntare față în față. Și-au spus tot ceea ce aveau pe suflet, au pus cap la cap și au confruntat aproape fiecare vorbe pe care Ella le-a spus-o, iar la final, concurenta a fost pusă în fața unei situații neașteptate.

 Ispita Teo, reacție șoc după întâlnirea cu Andrei Lemnaru, iubitul Ellei Vișan

După bonfire-ul special, atât Andrei Lemnaru, cât și ispita Teo au devenit confuzi. În timpul întâlnirii, cei doi au discutat ca de la bărbat la bărbat, iar iubitul Ellei a schimbat ”jocul” și l-a surprins pe rivalul său cu o atitudine total opusă față de ceea ce îl avertizase Ella.

În încercarea de a afla ce s-a întâmplat, de fapt, în relația lui și de ce lucrurile au luat o turnură neașteptată, Andrei a avut câteva întrebări pentru ispita Teo. De asemenea, concurentul l-a avertizat pe Teo despre anumite comportamente pe care Ella le-a avut și cu el la începutul relației lor.

Orașul din România în care un APARTAMENT cu 2 camere costă doar 9.000 € acum, în septembrie 2025
Orașul din România în care un APARTAMENT cu 2 camere costă doar 9.000...
Acest livrator nepalez s-a rătăcit în București, în timp ce ducea comanda. Cum a reacționat o bucureșteancă, pe care a întrebat-o unde e adresa
Acest livrator nepalez s-a rătăcit în București, în timp ce ducea comanda. Cum...

Teo: E total diferit de ceea ce mi-a descris ea. S-a purtat exemplar. Dacă m-a mințit cu tot ceea ce a spus, înseamnă că a jucat un rol foarte, foarte bine.

Andrei Lemnaru: El a fost aici să îmi arate mie adevărul. Aș fi nebun să îl trag la răspundere pentru ce a făcut chestia asta. Am vorbit ca de la bărbat la bărbat, mi-a explicat cum este ea acum, că nu este fericită. Nu este problema mea dacă au planuri sau nu. Cu el am vorbit strict despre imaginile pe care le-am văzut cu ei. Îmi aduc aminte de tot ceea ce a spus Ella, iar lucrul că sunt imatur s-a dovedit a nu fi adevărat.

Ajuns în casa fetelor, ispita Teo a avut o discuție cu Ella. Acesta i-a mărturisit că a fost surprins să întâlnească un Andrei matur, sincer și extrem de calm. Mai mult de atât, iubitul Ellei i-a prezentat ispitei și partea sa de poveste. Cea în care Ella primea complimente din partea lui, iar relația lor nu era chiar atât de destrămată

Teo: Eu am cunoscut un Andrei total diferit de ceea ce mi-ai descris tu. Mi s-a părut foarte deschis, sincer, calm și foarte matur. A înțeles ce era de înțeles. Nu are nicio râcă asupra mea, dar nici asupra ta.

Ella Vișan: Mi se părea că ceea ce mi-a transmis Andrușca și ceea ce spunea Teo nu se lega.

Teo: Mi-a spus că el te complimenta foarte des.

Ella Vișan: L-a deranjat foarte tare că Andrei a spus exact opusul pentru care am venit aici. Ce nemulțumiri am eu în relație.

Teo: Au fost niște semne de întrebare ridicate în anumite lucruri care nu se pupau.

Ella Vișan: Nu am luat în considerare nicio clipă că Andrei va schimba foaia.

Teo: Trebuie să înțelegi că sunt confuz. Eu sunt pus oarecum la mijloc. Pe tine te cunosc foarte mult în comparație de cum l-am cunoscut pe el. Cu el am vorbit o oră. Nu îl cred pe el în totalitate. Sincer, mie mi s-a părut foarte bazat pe ceea ce scotea pe gură.

Ella Vișan: Îmi pare rău că te-a făcut să ai semne de întrebare. La fel de surprinsă am rămas și eu. Mi-am dat seama că mai mult te cunosc pe tine aici decât îl cunosc pe Andrei din iamgini, a fost o parte din discuția Ellei cu ispita Teo.

 

Ella și Teo nu s-au putut abține la dream date! Cei doi au marcat încă un moment intim

Cum a reacționat Andrei Lemnaru când i-a văzut pe Ella și Teo sărutându-se, la televizor. Ți se rupe sufletul!

