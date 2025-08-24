Marius Avram a cedat complet după filmările de la Insula Iubirii: a venit în România pentru ispita supremă, dar a rămas cu buza umflată! Oana Monea l-a expediat acasă, la soţie!

Oana Monea a făcut ravagii sezonul acesta la Insula Iubirii. Nu degeaba producătorii au numit-o „ispita supremă”. Fără prea mult efort, blondina a demonstrat că îşi merită „titlul”, iar dacă îşi doreşte ceva obţine. Rolul ei bine jucat l-a dus pe Marius Avram, soţul Mariei, direct în păcat, dar acest lucru nu s-a întâmplat doar în emisiune. Nu sunteţi pregătiţi pentru ce urmează! CANCAN.RO are detalii explozive despre relaţia celor doi care a continuat şi după încheierea filmărilor. Bine, nu relaţie în adevăratul sens al cuvântului, asta pentru că Oana nu şi-a dorit. Nu părăsiţi pagina. Vă explicăm totul în detaliu, în următoarele rânduri.

În doar câteva săptămâni, cel mai urmărit show TV din România se va încheia. Pentru fanii emisiunii asta chiar este o veste tristă. Dar nu vă faceţi griji, poveştile care au început pe Insula Iubirii vor continua şi după terminarea filmărilor, iar noi suntem aici pentru a le împărtăşi.

După cum vă spuneam la începutul articolului, Marius Avram, unul dintre cei mai simpatici concurenţi din sezonul acesta, a luat-o pe drumul „păcatului” după ce a revenit în România. Ispita supremă şi-a făcut bine treaba, iar bărbatul nu s-a putut abţine să nu îşi încerce norocul. Soţia lui i-a dat suficiente motive să caute alinare în braţele Oanei Monea şi chiar asta a făcut. Într-un material anterior vă spuneam că blondina s-a apropiat foarte mult de ispita Cătălin, au petrecut momente de neuitat la dream date, iar aceste lucruri au cântărit, evident, foarte mult pentru soţul ei. (VEZI AICI MAI MULTE DETALII)

Marius Avram a sperat, dar Oana n-a cedat!

După ce filmările s-au încheiat, ispitele feminine şi masculine s-au întors în ţară cu un avion, cuplurile cu un alt avion. Maria avea în plan să se întoarcă imediat la Craiova, dar Marius nu îşi dorea acest lucru. Gândul lui era doar la Oana. Astfel, sub pretextul că şi-ar dori să stea câteva zile în Bucureşti să se reculeagă, bărbatul a refuzat să se întoarcă acasă cu soţia. Avioanele au aterizat la o diferenţă de trei ore, primii în aeroport au ajuns concurenţii, ulterior ispitele.

Marius a aşteptat-o pe Oana cuminţel, apoi a plecat alături de blondină direct la Constanţa. Aerul de la malul mării i-a făcut foarte bine, se pare, pentru că a stat acolo câteva zile. În tot acest timp, el credea că soţia nu ştie unde se află, dar surpriză: Maria avea ca orice nevastă trecută prin viaţă locaţia lui de pe telefon. Şi stia exact pe unde-i umblă soţul.

Una peste alta, Marius n-a reuşit ce şi-a propus la Constanţa, cu alte cuvinte n-a reuşit să o „ispitească” şi el pe Oana şi să trăiască fericiţi până la adânci bătrâneţi. Înainte însă să se întoarcă acasă la soţie că doar ce mai avea de făcut, bărbatul a mai petrecut o zi în Capitală cu mama lui. Din pură coincidenţă atunci s-a întâmplat ca şi Oana Monea să fie în zonă. Marius a insistat foarte mult să se întâlnească din nou cu ea, ispita a acceptat, iar aşa a cunoscut-o pe mama lui. Întâlnirea nu a durat foarte mult, dar cu siguranţă i-a mai dat lui câteva speranţe. În final toate visele i s-au năruit şi şi-a dat sema că povestea de dragoste dintre el şi Oana este imposibilă! Astfel şi-a mai acordat o şansă cu Maria, iar din ce s-a văzut până acum, lucrurile dintre cei doi par să meargă într-o direcţie bună.

