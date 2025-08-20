Maria Avram de la Insula Iubirii rupe TĂCEREA după ce și-a trimis bilețele de amor cu ispita Cătălin: ”M-a făcut să mă simt protejată și respectată”

Maria Avram de la Insula Iubirii a postat un mesaj adresat tuturor celor care o critică. Concurenta a explicat apropierile dintre ea și ispita Cătălin și a vorbit despre mesajele de dragoste pe care și le-au dat pe ascuns. Iată ce a spus!

Cu toate că a pornit această experiență sigură pe faptul că nu se va apropia de nicio ispită masculină, Maria Avram a dat semne că ceva se înfiripă între ea și Cătălin. De la ediție la ediție, cei doi s-au apropiat din ce în ce mai mult, iar Marius a fost vizibil deranjat de acest aspect.

Maria Avram, despre bilețelele dintre ea și ispită

Totul a început cu tachinări, vorbe dulci și timp petrecut împreună. Mai apoi, cei doi au ajuns să își trimită bilețele secrete și să își scrie mesaje de dragoste pe tabletă, în speranța că nimeni nu va știi. Bineînțeles că mesajele au fost văzute pe cameră, iar telespectatorii au acuzat-o pe Maria de faptul că nu își asumă atracția față de Cătălin și încearcă să ascundă totul.

Ei bine, concurenta de la Insula Iubirii le-a oferit o replică fanilor emisiunii. Blondina a postat un mesaj pe contul ei de Instagram în care a vorbit despre apropierea dintre ea și ispită. Concurenta nu consideră că a greșit cu nimic și susține că oamenii nu ar trebui să o judece, pentru că nu cunosc adevărul despre ea.

„Mulți vorbesc fără să mă cunoască cu adevărat, dar eu cred că fiecare dintre noi are dreptul să își trăiască experiențele în felul său. Alegerea mea de nu mă lăsa purtată de val, de a nu crede orbește într-o poveste doar pentru că eram într-un show sau că am scris ceva pe o tabletă sau niște bilețele nu mă face neasumată. Din contră, arată că îmi calculez și că îmi respect emoțiile și nu am dat frâu liber la ceva ce nu eram sigură în acele momente”, a scris Maria pe Instagram.

Mai mult, blondina a recunoscut că a petrecut niște momente frumoase alături de Mădălin, dar că și-a dat seama că viața de afară este cu totul alta față de cea de pe insulă.

„Da, Cătălin a reușit să mă facă să zâmbesc, să mă simt protejată și respectată și îi mulțumesc pentru asta. Dar am înțeles că adevărata valoare a unei conexiuni se vede în viața de zi cu zi, în libertatea ta, în lumea ta reală”, a mai scris ea.

CITEȘTE ȘI:

Marius Avram a declarat divorțul! Cum a reacționat concurentul de la Insula Iubirii când și-a văzut soția picând în ispită: „Nevasta mea să…”

Cătălin Brînză, bilețele de amor pentru Maria Avram. Cum o alintă ispita masculină pe soția lui Marius