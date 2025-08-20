Marius Avram a declarat divorțul! Cum a reacționat concurentul de la Insula Iubirii când și-a văzut soția picând în ispită: „Nevasta mea să...”

Spiritele s-au încins la Insula Iubirii, iar cuplurile cad pe capete. Cea mai nouă ediție a show-ului de la Antena 1 a adus un bonfire exploziv, unde băieții au privit realitatea dureroasă de pe insula fetelor. Unul dintre cei mai afectați a fost Marius Avram. Acesta și-a văzut soția în ipostaze la care nu se aștepta și a declarat pe loc divorțul.

Ispita deja s-a infiltrat puternic în cuplurile de la Insula Iubirii. După ce Ella și Teo și-au dat frâul liber sentimentelor, acum și Maria s-a lăsat purtată de val, fapt ce l-a șocat pe Marius. La bonfire, concurentul și-a văzut soția așa cum nu își imagina și s-a arătat extrem de dezamăgit.

Marius Avram a declarat divorțul

Așa cum spuneam, cea mai recentă ediție Insula Iubirii a adus un bonfire dureros pentru băieți. Printre cei care au fost complet șocați de imaginile văzute s-a numărat și Marius Avram. Acesta a fost pus față în față cu realitatea dureroasă, care l-a dat complet peste cap.

Concurentul și-a putut observa îndeaproape soția și a urmărit cum aceasta a început să prindă sentimente pentru ispita Cătălin. A urmărit apropierea dintre cei doi și s-a arătat devastat de imaginile văzute.

La final, după ce a urmărit tot ce era de văzut, Marius s-a declarat șocat. Însă, chiar și așa a luat repede o decizie și a declarat divorțul.

„Eu cred că sunt în stare de șoc! Nevasta mea să facă treaba aceasta, soția mea? Ea care se bătea cu pumnul în piept că ea e cea mai tare. (…) Despărțire, divorț! Râde cu el, se țin în brațe, se apleacă pe ea. (…) Voi divorța exact când vom ajunge înapoi în Craiova!”, a spus Marius Avram.

Se pare că pentru Marius trădarea Mariei a fost mare și spune că nu poate trece peste. Chiar dacă în trecut și el a călcat strâmb și a fost iertat, bărbatul a declarat că nu poate concepe să facă același lucru. A fost dezamăgit de soția lui și nu ia în calcul o iertare, cel puțin pentru moment. Rămâne de văzut cum vor mai evolua lucrurile și ce se va întâmpla atunci când cei doi soți se reîntâlnesc.

