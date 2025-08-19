Avem scrisoarea secretă a Mariei pentru ispita care i-a luat mințile! Marius: ”Bă, nevastă-mea să facă asta?”

Sezonul 9 Insula Iubirii este în plină desfășurare, iar spiritele se încing tot mai tare, mai ales pe insula fetelor. După ce Ella a uitat de tot și a început să concretizeze idila cu Teo, acum a venit rândul Mariei să se lase purtată de val. Soția lui Marius s-a apropiat tot mai mult de ispita Cătălin și nu ezită să facă schimb de mesaje secrete cu acesta. Avem scrisoarea Mariei pentru ispita care i-a luat mințile. Soțul concurentei a înnebunit când a văzut asta.

La Insula Iubirii lucrurile evoluează rapid, iar o nouă apropiere prinde contur cât mai clar. Maria și ispita Cătălin s-au apropiat periculos de mult, iar imaginile cu cei doi l-au dat peste cap pe Marius. Soția lui s-a lăsat pradă ispitei, iar el a rămas fără cuvinte când a văzut ce face Maria.

Avem scrisoarea secretă a Mariei pentru ispita care i-a luat mințile

De o bună perioadă, fanii Insula Iubirii au sesizat că între Maria și ispita Cătălin s-a format o legătură specială. Inițial, cei doi s-au apropiat cu pași timizi, însă acum aproape că nu mai țin cont de nimic, iar gesturile tandre dintre ei au fost observate de toată lumea.

Mai mult, cum sunt conștienți că sunt filmați non-stop, Maria și Cătălin au dezvoltat un limbaj secret de comunicare. Cei doi își scriu bilețele, pe care le lasă în baie, și le citesc departe de camere. Recent, Maria a scris o nouă scrisoare secretă pentru ispita ce i-a luat mințile, însă aceasta a ajuns nu doar la Cătălin, ci și la Marius.

În scrisoarea secretă, Maria își mărturisește sentimentele pentru ispită. Aceasta recunoaște că se simte cât se poate de bine lângă Cătălin și spune că dacă se întâlneau afară lucrurile ar fi stat complet diferit.

„Cătă… îmi e greu să țin frâu sentimentelor. Ești minunat și chiar mă bucur că te-am întâlnit. Cu siguranță dacă eram afară lucrurile stăteau diferit. Încerc să îmi dau seama ce mi se întâmplă dar mă simt copilă în preajma ta. (…)”, a scris Maria în scrisoarea secretă.

Ei bine, tot ce Maria a așternut pe hârtie o să vadă Marius la bonfire-ul următor. Bărbatul o să fie șocat de cât de departe a mers soția sa, iar verdictul lui este categoric. Acesta a fost răvășit când a văzut tot ce a făcut partenera lui.

„Bă, nevastă-mea să facă treaba asta, mă? Soția mea, mă? Nu am cum să mă uit, nu pot frate, mă doare. Am dat-o jos (n.r. verigheta)… Divorț! Despărțire, ce să însemne? Sunt bulversat rău. S-a testat până… Și-a găsit sufletul pereche”, a spus Marius.

