Maria a recunoscut de ce a bătut-o pe Oana Monea de la Insula iubirii 2025: ”Dacă sunt provocată...”

De: Anca Chihaie 16/08/2025 | 09:08
Sezonul din 2025 al emisiunii „Insula Iubirii” a adus numeroase momente neașteptate, însă povestea Mariei și a lui Marius a reușit să atragă atenția publicului prin intensitatea conflictelor și prin modul în care relația lor s-a destrămat sub ochii camerelor. Cei doi au intrat în competiție cu scopul de a-și testa iubirea, după ce în trecut existaseră deja suspiciuni și episoade de infidelitate.

Marius, care mai fusese acuzat că a „călcat strâmb” în alte momente ale căsniciei, a ajuns din nou în centrul unui scandal atunci când comportamentul său în cadrul show-ului a lăsat loc de interpretări. Chiar dacă soția sa a încercat să îi ofere o a doua șansă și să treacă peste greșelile din trecut, parcursul din „Insula Iubirii” a demonstrat că problemele lor erau mult mai profunde.

Maria a recunoscut de ce a bătut-o pe Oana Monea

Pe parcursul filmărilor, relația dintre cei doi s-a deteriorat vizibil. Episoadele de gelozie, suspiciunile constante și apropierea lui Marius de anumite ispite au contribuit la acumularea tensiunilor. Situația a culminat la bonfire-ul final, momentul decisiv în cadrul emisiunii, unde Maria și Marius au decis să părăsească show-ul pe drumuri separate. Pentru prima dată, concurenta a afirmat că nu își mai dorește să treacă peste infidelitățile partenerului și că a înțeles că relația lor nu mai are viitor.

Chiar dacă oficial show-ul luase sfârșit, tensiunile nu s-au oprit acolo. În perioada de câteva zile dintre încheierea filmărilor și întoarcerea concurenților în România, conflictele au continuat să apară. Sursele CANCAN.RO au dezvăluit că Maria nu a mai ținut cont de nimic și ar fi „păruit-o” pe ispita supremă. Vezi AICI cum s-a întâmplat totul.

„O să ies la final de emisiune și o să spun. A existat o altercație între mine și ispitele din acest sezon, însă voi ieși la final de sezon și voi spune, cu lux de amănunte, ce s-a întâmplat, ca să nu vadă oamenii că sunt o persoană agresivă. Nu sunt o persoană agresivă, din contră, sunt foarte pașnică. Cei care mă cunoașteți știți foarte bine despre ce este vorba, însă, dacă sunt provocată și într-un mod urât, cu siguranță voi reacționa.”, a spus Maria.

Cu toate acestea, CANCAN.RO a surprins imagini în exclusivitate cu cei doi, din nou împreună, imediat după ce au aterizat pe aeroportul din Craiova. Astfel, deși și-au trădat reciproc încrederea în fața întregii țări, Maria și Marius au ales să îngroape securea războiului și să își continue mariajul ca și cum nimic nu s-ar fi petrecut.

