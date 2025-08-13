Teo și-a intrat în rol! Primele imagini cu momentele intime cu Ella la Insula iubirii 2025

Se încing spiritele la Insula Iubirii în ediția din această seară! Teo și Ella își duc idila la alt nivel! Cei doi au fost surprinși în ipostaze tandre pe plajă. Telespectatorii se vor „delecta” cu primele momente intime cu cei doi.

Încă din primele zile în Thailanda, Ella s-a apropiat foarte mult de Teo. Apropierea dintre ei a devenit tot mai vizibilă pentru toată lumea. Cei doi au început să își petreacă tot mai mult timp împreună, iar dintre ei nu lipsesc îmbrățișări, complimente și priviri drăgăstoase, toate fiind observate și de celelalte concurente de pe insulă. Ei bine, se pare că urmează ca fanii emisiunii să se bucure și mai mult de momentele cu ispita și concurenta.

Ella și Teo, surprinși în ipostaze tandre

Ediția de miercuri seara, 13 august 2025, a emisiunii Insula Iubirii se anunță a fi una incendiară. În promo-ul prezentat de Antena 1, apar primele momentele intime cu Ella și Teo. Mai exact, cei doi au fost surprinși pe șezlongurile de pe plajă îmbrățișați. În unul dintre cadre, ispita pare că o sărută pe gât pe concurentă, însă rămâne de văzut ce s-a întâmplat, de fapt, între ei.

Ella și Teo au început să își dea frâu liber sentimentelor încă din edițiile trecute. În unul din episoade, cei doi au vorbit prin bilețele, mărturisindu-și simpatia unul pentru altul. Mai mult, concurenta chiar a uitat pentru câteva clipe că e logodită și i-a propus lui Teo să meargă în casă.

Se pare că ispita a ajuns să țină destul de mult la Ella și are grijă ca aceasta să se simtă cât mai bine. Bineînțeles, nu este exclusă varianta ca el să își joace rolul din emisiune. La testimoniale, Teo a vorbit despre clipele petrecute alături de ea și a recunoscut că între ei au fost artificii.

„Tot îmi transmitea faptul că: am obosit. Și i-am spus tu nu ești obosită, ai sufletul obosit. Și ea mi-a confirmat asta. Și sincer este trist să auzi un astfel de lucru. La 27 de ani să ai obosit sufletul. Mi-a dezvăluit că acasă este o fire foarte rece, dar cu venirea pe insulă toate lucrurile astea s-au schimbat radical pentru ea. La noi nu a fost scânteie, la noi au fost artificii. Adică a fost ceva mai intens decât instinctul. (…) A fost un moment intim, iar noi am profitat de asta. Nici nu m-a mai interesat în momentul respectiv cine este în jurul nostru. Eu o vedeam doar pe Ella acolo”, a mărturisit Teo.

Citește și: Teo e doar o ispită?! S-a ”scăpat” și a spus părerea lui reală despre Ella. Blondina a fost șocată să audă asta