Teo e doar o ispită?! S-a ”scăpat” și a spus părerea lui reală despre Ella. Blondina a fost șocată să audă asta

Încă din primele zile în Thailanda, Ella s-a apropiat foarte mult de Teo. Cei doi au dat de înțeles că se plac și au fost surprinși în ipostaze romantice. Ei bine, în ediția din 11 august a emisiunii Insula Iubirii, a ieșit la iveală un detaliu care le-ar putea distruge idila. Atunci când a aflat ce a spus bărbatul despre ea, blondina a rămas șocată și a mers imediat să îi ceară socoteală.

Apropierea dintre Ella și ispita Teo a devenit tot mai vizibilă pentru toată lumea. Cei doi au început să își petreacă tot mai mult timp împreună, iar dintre ei nu lipsesc îmbrățișări, complimente și priviri drăgăstoase, toate fiind observate și de celelalte concurente de pe insulă. Așadar, una dintre ele a ținut să îi împărtășească blondinei ce a aflat despre ispită.

Ella a rămas șocată atunci când a auzit ce a spus Teo despre ea

În ediția din 11 august 2025, în timpul petrecerii cu tematică din vila fetelor, Ionela a luat-o pe Ella deoparte pentru a-i împărtăși ce a aflat. Bruneta a mărturisit că Teo i-ar fi spus unui bărbat, în mare, unde nu erau microfoane, că iubita lui Andrei are un caracter slab.

„Ionela: Ar fi zis că ești foarte slabă. Nu la fizic mă refer. Înțelegi. Ella: Cui i-a zis asta? Ionela: A zis undeva în mare”, a fost conversația dintre Ella și Ionela.

Ella a rămas șocată atunci când a auzit, mai ales că s-a apropiat foarte mult de ispită și, cel mai probabil, a crezut că sentimentele lui pentru ea sunt reale. Așadar, blondina nu a stat prea mult pe gânduri și a mers direct să îi ceară socoteală lui Teo.

Bărbatul a izbucnit atunci când a auzit întreaga poveste. Mai întâi, el a ținut să nege totul. Teo a asigurat-o pe Ella, cu jurăminte, că nu a spus așa ceva. Mai mult decât atât, a dat de înțeles că nu va lăsa lucrurile așa și va rezolva problemele cu ceilalți, după difuzarea emisiunii.

„Teo: Vrei să îți răspund acum? Nu prea mă joc în general, dar uită-te la mine. Jur pe viața mea că nu am spus așa ceva. Cine și-a spus? Ella: A venit Ionela la mine și mi-a spus că îi sunt dragă și să nu am încredere în tine pentru că știe că tu ai avut discuția asta cu cineva în mare. Teo: Abia aștept să văd emisiunea la vară, îi iau pe toți la rând. Ei habar nu au cum o să dea în fața oamenilor”, au discutat Ella și Teo.

