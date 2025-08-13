Antena 1, reclamată la CNA pentru Insula iubirii 2025. Plângeri repetate, după ediția de luni

Lovitură pentru Antena 1! Postul de televiziune a fost reclamat la Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) pentru episodul de ieri, 12 august, de la Insula Iubirii 2025! Au existat plângeri repetate! Vă prezentăm mesajul transmis de un ONG pe rețelele de socializare!

Ediția de luni a emisiunii Insula Iubirii, difuzată pe Antena 1, a stârnit nemulțumiri și critici! Motivul? O petrecere cu tematică romă. Concurenții au purtat costume specifice și au folosit termeni care, potrivit mesajului transmis pe Instagram de Centrul FILIA, au imitat într-un mod stereotipic cultura romă.

Activistul Bogdan Burdușel a criticat scena! Postarea de pe rețelele de socializare atrage atenția asupra faptului că astfel de reprezentări nu fac decât să perpetueze prejudecăți și să transforme o cultură într-o caricatură.

„Ieri, în timpul emisiunii ‘Temptation Island – Insula Iubirii’, producătorii au organizat o petrecere cu o tematică care se voia a fi romă. Concurenții s-au îmbrăcat în costume care iau în derâdere cultura romă și inclusiv au reprodus în mod stereotipic un accent prin care ironizau persoanele rome. Imitarea unei persoane rome în scop de divertisment nu onorează cultura romă, ci o transformă într-o caricatură”, a scris Centrul FILIA, pe Instagram.

ONG-ul a tras un semnal de alarmă

Centrul FILIA a precizat faptul că persoanele rome sunt deja marginalizate și discriminate sistematic. ONG-ul a mai punctat și că educația din școli ignoră adesea istoria dureroasă a romilor, precum sclavia și Holocaustul prin care au trecut, iar femeile din această categorie sunt printre cele mai vulnerabile grupuri sociale.

„Discriminare sistemică, marginalizare, exotizare (…) instituțiile de învățământ și programele școlare eșuează în a ne educa despre sclavia și holocaustul împotriva romilor din România. Femeile rome rămân una dintre cele mai vulnerabile grupuri care se confruntă cu discriminare multiplă”, a transmis ONG-ul.

Nu putem să nu aducem în discuție faptul că reacțiile nu au rămas numai în mediul online: mai multe plângeri au fost depuse la Consiliul Național al Audiovizualului, cerând sancționarea Antena 1 pentru promovarea unui conținut discriminatoriu.

„Nu putem lăsa nepedepsite astfel de episoade”, a spus activistul

